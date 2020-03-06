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Снежана Бабкина рассказала о состоянии сына в реанимации: Начал есть

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Сын известного украинского певца Сергея Бабкина Артур 4 марта попал в больницу с воспалением легких, которое дало осложнение. Снежана Бабкина сообщает о том, что сейчас сыну уже лучше, у него появился аппетит.

Старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных попал в больницу из-за самолечения. Артур не мог самостоятельно идти, его состояние было очень тяжелым. Парня отправили в реанимацию и назначили тройной курс антибиотиков и контроль. Снежана в своих инстаграм-сторис сообщает, что сейчас сыну уже лучше.

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Звездные родители вовремя не обратились к врачу, а лечили сына несколько дней дома, потому Артур получил воспаление легких с осложнением. Вчера Снежана рассказала, что состояние сына улучшилось, однако он до сих пор находится в реанимационном отделении Харьковской областной детской больницы.

Сегодня звездная мама рассказала, что у мальчика появился аппетит, уже не болит живот. Артур даже посмотрел любимый фильм. Но мальчик до сих пор не имеет сил самостоятельно вставать, поэтому рядом с ним находится бабушка.

Снежана призывает родителей не медлить в подобных ситуациях и вовремя обращаться к врачам, чтобы не повторять ее ошибок.


Снежана и Артур Бабкины в больнице / Instagram-Stories /@snezhana_babkina

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Сергей Бабкин Звездные родители Звездные дети LifeStyle
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