Снимала однокомнатную квартиру, – Кьяра Ферраньи рассказала, как изменилась ее жизнь за 10 лет

В сети набирает популярность флешмоб 10 Year Challenge среди знаменитостей. Так, к нему присоединились Мадонна, Кейт Бекинсейл, Ева Лонгория, Риз Уизерспун и другие. Кроме того, среди участников – одна из самых популярных мировых блогеров, итальянка Кьяра Ферраньи, в которой жизнь кардинально изменилась за последние 10 лет.

О своей жизни 10 лет назад Кьяра рассказала на своей странице в Instagram, а также показала редкие фото.

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Ферраньи вспомнила о себе в 2009 году, ведь именно в то время она стала делать первые шаги к своей популярности. Сейчас Кьяра – модный инфлюенсер, дизайнер, звезда соцсетей (за ее жизнью следят более 15 миллионов пользователей), а множество люксовых брендов сотрудничают с ней.



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

А в прошлом году Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэпера Fedez – так, об их свадьбе говорил весь мир и ее назвали "королевской".



​Кьяра Ферраньи вышла замуж за Fedez / Instagram / @chiaraferragni

Но предлагаем вспомнить, как девушка обрела бешеный успех. Кьяра родилась в небольшом городе Кремоне, который находится в итальянской области Ломбардия. Ее отец – дантист, а мама – писательница.



​Кьяра Ферраньи 10 лет тому / Instagram / @chiaraferragni

В 21 год Ферраньи изучала международное право в университете в Боккони и жила в 40-метровой однокомнатной квартире. Тогда девушка подрабатывала и получала собственные деньги, работая моделью.

Я вкладывала все свои деньги в дизайнерские сумки и на путешествия. Я мечтала найти себя в этом мире и стать тем, кто вдохновляет. Еще тогда я писала о своей жизни в Интернете, особенно на Flickr, и уже тогда сталкивалась с "троллями" и "хейтерами" в сети,

– рассказала Кьяра.



Кьяра Ферраньи 10 лет тому / Instagram / @chiaraferragni

Именно в октябре 2009 года знаменитость решает приобрести первую профессиональную камеру и вести модный блог под названием The Blonde Salad. После этого. как признается Ферраньи, ее жизнь кардинально изменилась.

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Кьяра Ферраньи 10 лет тому / Instagram / @chiaraferragni

Я хочу обратиться к молодой 21-летней Кьяре в 2009: это нормально познавать свою жизнь шаг за шагом, это нормально не чувствовать себя "на все сто" все время и нужно наслаждаться "темными" моментами тоже, ведь они – часть процесса. Наслаждайся своим путешествием, молодая Кьяра, и всегда помни, если ты слушаешь свое сердце – ты никогда не сделаешь ошибок,

– заявила Ферраньи.



Кьяра Ферраньи 10 лет тому / Instagram / @chiaraferragni

Для всех людей, кто скажет тебе "Никто не вспомнит твое имя за 6 месяцев" тогда в 2009 – улыбнись им в 2019 и скажи, что они ошиблись,

– добавила знаменитость.



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni