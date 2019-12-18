Снятый в Украине фильм "Окрашенный птенец" вошел в шорт-лист Оскара-2020

На днях самая престижная награда в кинематографе США – Оскар – объявила короткий список претендентов на награду в категории "Международный полнометражный фильм". В список номинантов от Чехии вошел фильм "Окрашенный птенец" (The Painted Bird), который снимали в украинском селе – Сваловичах.

Полнометражная лента "Окрашенный птенец" (The Painted Bird) – это проект чешско-словацко-украинского кинематографа, снятый по мотивам произведения польского писателя Ежи Косинского. О том, что фильм вошел в шорт-лист Оскара-2020 от Чехии стало известно накануне, 16 декабря.

Здесь: Оскар-2020 объявил шорт-лист в номинации "Международный фильм": список

После этого на странице Госкино в фейсбуке представители организации рассказали фанатам детали съемок картины. Как отмечается в источнике, фильм Вацлава Маргоула "Окрашенный птенец" создан при поддержке Госкино. Идея проекта победила в 9 питчинге в декабре 2016 года, получив государственную поддержку в размере более 9 миллионов гривен. Как известно, произведение Ежи Косинского негласно назвали званием самого жестокого романа ХХ века.



Постер к фильму "Окрашенный птенец" / Facebook / Госкино Украины

По сюжету фильма, еврейская семья отправляет своего сына к родственникам в село, в Восточной Европе, стремясь защитить его от массового уничтожения их народа. Однако тетя мальчика, которая должна была его принять, неожиданно для всех умирает. Именно поэтому маленький еврей вынужден отправиться в путешествие, во время которого он столкнется с диким и враждебным миром. Чтобы выжить, маленькому еврею нужно будет научиться отстаивать свои права, а также отважно бороться за свою жизнь и будущее.

Также стоит добавить, что кинокартина "Окрашенный птенец" вошла в конкурсную программу двух международных кинофестивалей. Так, чешско-словацко-украинский фильм показали на 44-м Международном кинофестивале в Торонто, а также на 76-м Венецианском кинофестивале, которе прошли в сентябре 2019 года.

Напомним, что номинации на 92-ю церемонию Оскар-2020 будут объявлены 13 января 2020 года.

Окрашенный птенец: трейлер смотреть онлайн