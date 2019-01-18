Снова блондинка: Мадонна в очередной раз поэкспериментировала с имиджем
Американская поп-дива Мадонна продолжает эксперименты с имиджем. Не прошло и месяца, как звезда снова вернулась к белокурым волосам.
Как известно, 18 января Мадонна показала поклонникам неожиданное фото. Перед камерой звезда предстала с черными волнистыми волосами.
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Но не успели поклонники певицы привыкнуть к тому, что Мадонна теперь зажигательная брюнетка, как звезда снова сменила цвет волос. Артистку заметили в аэропорту Нью-Йорка с белокурыми волосами. Сделанные папарацци фото сразу же разлетелись сетью.
Для путешествия Мадонна выбрала удобную одежду. В частности, артистка предстала перед камерами в спортивных штанах, свитшоте, пуховике от Gucci и кроссовках Dolce & Gabbana. Солнцезащитные очки и сумка завершили look Мадонны. Стоит отметить, что такой образ обошелся звезде в кругленькую сумму: только брендовый пуховик стоит около 6 тысяч долларов.
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