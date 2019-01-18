Снова блондинка: Мадонна в очередной раз поэкспериментировала с имиджем

63 Читати новину українською
Мадонна снова блондинка
Мадонна снова блондинка / Instagram / @madonna

Американская поп-дива Мадонна продолжает эксперименты с имиджем. Не прошло и месяца, как звезда снова вернулась к белокурым волосам.

Как известно, 18 января Мадонна показала поклонникам неожиданное фото. Перед камерой звезда предстала с черными волнистыми волосами.

Читайте также: Из блондинки в брюнетку: Мадонна кардинально сменила имидж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Но не успели поклонники певицы привыкнуть к тому, что Мадонна теперь зажигательная брюнетка, как звезда снова сменила цвет волос. Артистку заметили в аэропорту Нью-Йорка с белокурыми волосами. Сделанные папарацци фото сразу же разлетелись сетью.

Для путешествия Мадонна выбрала удобную одежду. В частности, артистка предстала перед камерами в спортивных штанах, свитшоте, пуховике от Gucci и кроссовках Dolce & Gabbana. Солнцезащитные очки и сумка завершили look Мадонны. Стоит отметить, что такой образ обошелся звезде в кругленькую сумму: только брендовый пуховик стоит около 6 тысяч долларов.

 

Теги: LifeStyle Музыка Мадонна Красота
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 82
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
693
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 514
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 622
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
841
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 863
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук