Снова победа: украинская кинолента "Атлантида" одержала победу на кинофестивале в Японии

Украинское кино стремительно покоряет мир незаурядными сюжетами и талантливой игрой актеров. На днях очередной фильм получил награду на международном фестивале: "Атлантида" завоевала гран-при.

Успехом киноленты поделился режиссер Валентин Васянович. На фейсбук-странице автор "Атлантиды" признался, что его работа получила престижную награду на международном кинофестивале в Токио.

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"Снова победа! "Атлантида" получила специальный приз жюри на международном кинофестивале в Токио!" – поделился Валентин Васянович.

Известно, что события в фильме "Атлантида" разворачиваются в 2025 году, когда Украина победила Россию и вернула оккупированные территории Донбасса. "Через год после окончания войны" территория областей признана непригодной для жизни, а окружающая среда настолько опустошена военными действиями, что восстановление региона кажется невозможным.

Это катастрофа, которая не просто останавливается на ближайшем окружении, а просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни,

– рассказывал ранее художник.

Автором сценария, режиссером и оператором выступил Валентин Васянович. Для создания фильма "Атлантида" он решил не привлекать профессиональных актеров, пригласив на съемочную площадку ветеранов АТО, военных ВСУ и волонтеров. Фильм настолько правдиво показывает жизнь на Донбассе, что уже успел покорить экспертов. В частности, на Венецианском кинофестивале украинское кино победило в программе "Горизонты".

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