Снова в латексе: обольстительная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами – фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

23-летняя британская модель Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим откровенным фотографиям, на которых девушка демонстрирует пышные формы.

Все соблазнительные фото Деми традиционно публикует на своей странице в Instagram.

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Модель примерила откровенный латексный костюм, который напомнил поклонникам одежду из секс-шопа. Свой образ Роуз завершила босоножками на высоких устойчивых каблуках и мокрыми волосами.

На снимке 23-летняя британка демонстрирует свои пикантные формы.

демі роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

"Муза", – отметила в подписи девушка и обозначила фотографа Дэнни Десантоса, который популярен благодаря своим фотографиям в стиле ню.


Деми Роуз / Instagram / @dannydesantos

Также ранее Деми Роуз показала еще один интересный аутфит в Таиланде. Так, модель примерила белый парик и фиолетовый купальник.


Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 канал
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