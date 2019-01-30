Снова в латексе: обольстительная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами – фото
23-летняя британская модель Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим откровенным фотографиям, на которых девушка демонстрирует пышные формы.
Все соблазнительные фото Деми традиционно публикует на своей странице в Instagram.
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Модель примерила откровенный латексный костюм, который напомнил поклонникам одежду из секс-шопа. Свой образ Роуз завершила босоножками на высоких устойчивых каблуках и мокрыми волосами.
На снимке 23-летняя британка демонстрирует свои пикантные формы.
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby
"Муза", – отметила в подписи девушка и обозначила фотографа Дэнни Десантоса, который популярен благодаря своим фотографиям в стиле ню.
Деми Роуз / Instagram / @dannydesantos
Также ранее Деми Роуз показала еще один интересный аутфит в Таиланде. Так, модель примерила белый парик и фиолетовый купальник.
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby