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Снова вместе: актер Ченнинг Татум возобновил роман с известной певицей

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Ченнинг Татум и Джесси Джей / www.eonline.com

Сторонники Ченнинга Татума и Джесси Джей начали день с хорошей новости. Звездная пара не выдержала и месяца разлуки и вновь объявила о воссоединении.

Как сообщает издание People со ссылкой на анонимного инсайдера из близкого окружения актера, разрыв отношений пошел влюбленным на пользу. Теперь Ченнинг Татум и Джесси Джей больше ценят друг друга и наслаждаются каждым днем, проведенным вместе.

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"Они сделали паузу и провели несколько недель друг без друга, но в итоге решили, что им действительно лучше быть вместе, чем порознь. Они очень счастливы, поскольку снова могут проводить время вместе", – рассказал инсайдер.

В середине января Ченнинг Татум и Джесси Джей сфотографировали папарацци во время шоппинга в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, звезды не скрывали своих чувств, поэтому обнимались и целовались на публике. Кроме этого, инсайдеры рассказали что знаменитая певица даже поселилась в имении Ченнинга Татума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Как известно, в апреле 2018 года Ченниг Татум развелся со своей женой Дженной Деван. Уже через полгода актера заметили на свидании с певицей Джесси Джей. В сети сразу же начали обвинять звезду в разбитии семьи, однако артистка заявила, что на решение актера не имела никакого влияния, ведь начала встречаться с ним после официального развода. Однако уже в декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что Татум и Джесси Джей больше не вместе.

"Там не было никакой драмы. Они просто решили разойтись. Они остались хорошими друзьями. У них разные приоритеты в жизни, мало общего. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с шестилетней дочерью Эверли, а Джесси выбирает родную Великобританию. Но у них все еще теплые отношения", – рассказывал ранее инсайдер.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы
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