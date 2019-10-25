Снова вместе: Alyosha и Vlad Darwin возвращаются с новой трогательной песней
Дуэт украинской певицы Alyosha и певца Vlad Darwin презентовал первый сингл со своего нового альбома "Золота середина" под названием "Пірнай". Премьера клипа состоялась 25 октября.
Новая видеоработа на совместную лирическую песню "Пірнай" появилась на ютуб-канале артиста Vlad Darwin. Автором слов и музыки стал сам исполнитель.
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Это очень важный и весомый этап в моей музыкальной жизни. Я рада, что у нас получился такой светлый альбом. В нем не просто песни, в нем – душа. Настоящие лекарства для сердца и души, волны чувств, в которые так приятно погружаться ... Окунитесь в свет, красоту и вечную любовь,
– говорит Alyosha.
Vlad Darwin в свою очередь отметил, что в дуэте с Alyosha уже есть большая история. Известно, что свою первую песню "Ти – найкраща" дуэт записал еще в 2011 году.
"Сейчас я воспринимаю наш творческий союз как совершенно новый проект. Это не просто песни о любви, это большое полотно, посвященное отношениям Мужчины и Женщины. Мне очень интересно работать с Alyosha. Она вдохновляет, она многомерна. Она – артист многих ролей, – рассказал Vlad Darwin.
Добавим, что в клипе певица меняет несколько образов – сначала появляется в полупрозрачном белом платье и ожерельи из драгоценных жемчужин, затем в платье с блестками и закрытом купальнике с вуалью.
Alyosha и Vlad Darwin – "Пірнай": смотреть видео онлайн
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Текст песни "Пірнай" Alyosha и Vlad Darwin:
Любов – намисто душевних вітрин
Намисто з білих і чорних перлин
Не з дна океану, не з прозорих рік
Намисто, що вдягну навік
Пірнай за перлиною
У мене
Шукай біля серця ти і знайдеш
Неси до вершин її
До небес
І знов повертайся вниз, де я теж
Буду пірнати в тебе
У тебе
У тебе
Буду пірнати в тебе
У тебе
У тебе
Любов – обручка, що скорює час
І поміж тисячі різних прикрас
Не має початку, не має кінця
Обручка з перлиною ця
Пірнай за перлиною
У мене
Шукай біля серця ти і знайдеш
Неси до вершин її
До небес
І знов повертайся вниз, де я теж
Буду пірнати в тебе
У тебе
У тебе
Буду пірнати в тебе
У тебе
У тебе
Буду пірнати в тебе
Я буду пірнати в тебе
Буду пірнати в тебе
Буду пірнати в тебе
Шукай і знайдеш
Шукай і знайдеш
Пірнай за перлиною
У мене
Шукай біля серця ти і знайдеш
Неси до вершин її
До небес
І знов повертайся вниз, де я теж
Буду пірнати в тебе
У тебе
У тебе
Буду пірнати в тебе
У тебе
У тебе
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