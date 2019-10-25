Снова вместе: Alyosha и Vlad Darwin возвращаются с новой трогательной песней

Дуэт украинской певицы Alyosha и певца Vlad Darwin презентовал первый сингл со своего нового альбома "Золота середина" под названием "Пірнай". Премьера клипа состоялась 25 октября.

Новая видеоработа на совместную лирическую песню "Пірнай" появилась на ютуб-канале артиста Vlad Darwin. Автором слов и музыки стал сам исполнитель.

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Это очень важный и весомый этап в моей музыкальной жизни. Я рада, что у нас получился такой светлый альбом. В нем не просто песни, в нем – душа. Настоящие лекарства для сердца и души, волны чувств, в которые так приятно погружаться ... Окунитесь в свет, красоту и вечную любовь,

– говорит Alyosha.

Vlad Darwin в свою очередь отметил, что в дуэте с Alyosha уже есть большая история. Известно, что свою первую песню "Ти – найкраща" дуэт записал еще в 2011 году.

"Сейчас я воспринимаю наш творческий союз как совершенно новый проект. Это не просто песни о любви, это большое полотно, посвященное отношениям Мужчины и Женщины. Мне очень интересно работать с Alyosha. Она вдохновляет, она многомерна. Она – артист многих ролей, – рассказал Vlad Darwin.

Добавим, что в клипе певица меняет несколько образов – сначала появляется в полупрозрачном белом платье и ожерельи из драгоценных жемчужин, затем в платье с блестками и закрытом купальнике с вуалью.

Alyosha и Vlad Darwin – "Пірнай": смотреть видео онлайн

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Текст песни "Пірнай" Alyosha и Vlad Darwin:

Любов – намисто душевних вітрин

Намисто з білих і чорних перлин

Не з дна океану, не з прозорих рік

Намисто, що вдягну навік

Пірнай за перлиною

У мене

Шукай біля серця ти і знайдеш

Неси до вершин її

До небес

І знов повертайся вниз, де я теж

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Любов – обручка, що скорює час

І поміж тисячі різних прикрас

Не має початку, не має кінця

Обручка з перлиною ця

Пірнай за перлиною

У мене

Шукай біля серця ти і знайдеш

Неси до вершин її

До небес

І знов повертайся вниз, де я теж

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

Я буду пірнати в тебе

Буду пірнати в тебе

Буду пірнати в тебе

Шукай і знайдеш

Шукай і знайдеш

Пірнай за перлиною

У мене

Шукай біля серця ти і знайдеш

Неси до вершин її

До небес

І знов повертайся вниз, де я теж

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе