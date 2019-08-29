Снова вместе: Дакота Джонсон засветилась на свидании с лидером Coldplay Крисом Мартином

Голливудская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная по участию в фильме "50 оттенков серого", опровергла слухи о разрыве с Крисом Мартином. Папарацци увидели звезду на свидании с солистом Coldplay.

В середине июня 2019 года все западные СМИ распространили информацию, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались. Однако вопреки всем заявлениям инсайдеров, пара продолжает встречаться. Так, 28 августа влюбленных заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка, сообщает The Daily Mail.

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Дакота Джонсон и Крис Мартин выбрали для свидания уютное заведение Double Zero, не привлекая внимания посетителей. Ужином пара не ограничилась, поэтому продолжила встречу романтической прогулкой по Нью-Йорку. Из ресторана влюбленные вышли, держа друг друга за руки, а во время самого свидания не скрывали нежности.

В то же время друзья Дакоты Джонсон утверждают, что на самом деле пара не расходилась, а просто взяла небольшую паузу в отношениях. В августе они устроили двойное свидание с Гвинет Пэлтроу и ее мужем Брэдом Фэлчаком. По данным инсайдеров, именно актриса и экс-супруга Криса Мартина подтолкнула его и Дакоту Джонсон к воссоединению.

Что известно о романе Мартина и Джонсон? Крис Мартин и Дакота Джонсон познакомились в октябре 2017 года. До того музыкант был женат на Гвинет Пэлтроу, с которой после развода сохранил дружеские отношения и вместе с ней воспитывает двоих детей, 15-летнюю Эпл и 13-летнего Мозеса.



В мае журналисты таблоида The Sun заявили, что Дакота и Крис разошлись. Последний раз пару видели еще в апреле 2019-го, поэтому все журналисты начали выведывать детали развода. По данным СМИ, Крис Мартин хотел иметь детей, а Дакота еще не спешит с этим.