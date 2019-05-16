Снова вместе: Хайден Панеттьери простила бойфренду ее публичное избиение

Голливудская актриса Хайден Панеттьери в начале мая стала жертвой избиения. Напал на звезду ее 30-летний бойфренд, который на глазах у друзей набросился на любимую с кулаками. Но прошло несколько недель, как Хайден простила инцидент и вместе с Брайаном Хикерсоном пошла на романтическую прогулку.

Это впервые звездная пара совершила совместный выход после новостей об избиении актрисы. Папарацци увидели Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона во время их прогулки по улицам Лос-Анджелеса. При этом влюбленные вели себя, словно ничего не произошло: пара нежно держалась за руки, а зажигательный актер уделял внимание своей любимой.

Читайте также: Заботливая мамочка: Хайден Панеттьери показала редкое фото с дочкой

Как известно, 2 мая Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон устроили встречу с друзьями в баре, который расположен неподалеку от дома экс-невесты Владимира Кличко. Но отдых обернулся вызовом полиции.

По информации инсайдеров западных СМИ, все началось с конфликта между актрисой и ее бойфрендом, который вспыхнул после употребления алкоголя. От словесного спора Брайан Хикерсон перешел к расправе: он с кулаками напал на актрису, и остановился только после прибытия правоохранителей. Полиция, увидев избитую Хайден, сразу забрала актера под стражу. Однако его освободили на следующий день, когда неизвестный внес залог в размере 50 тысяч долларов.

Друзья Брайана Хикерсона рассказали журналистам, что он очень любит Хайден Панеттьери, однако от алкоголя становится неконтролируемым и очень агрессивным. По их словам, именно это стало причиной того, что Владимир Кличко забрал дочь из Украины и живет подальше от экс-возлюбленной.

Что известно о личной жизни Хайден Панеттьери? Знаменитая пара Владимир Кличко и Хайден Панеттьери – внезапно решила отменить свою помолвку в начале августа 2018 года. Впоследствии актрису впервые заметили на свидании с начинающим актером Брайаном Хикерсононом. Во время встречи Хайден была навеселе, танцевала и едва держалась на ногах, а ее бойфренд пытался удержать звезду перед фотокамерами. Такое поведение актрисы насторожило ее близких, а друзья рассказывали, что все отговаривали Хайден от такого романа.



Впоследствии Брайан Хикерсон впервые попал в скандал с насилием. В октябре 2018 года он привез возлюбленную Хайден в свой дом в Южной Каролине. Однако встреча с родственниками закончилась дракой с отцом: Брайан набросился на мужчину с кулаками и остановился только после приезда полицейских.