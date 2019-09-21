Снова вместе: звезды сериала "Теория большого взрыва" снимутся вместе в новом сериале – детали

Популярный американский сериал "Теория большого взрыва" пользовался большой популярностью, выходя на экран более 10 лет. Поэтому фанаты были несколько разочарованы после новости о закрытии проекта. Однако поклонников "теории и большого взрыва" ждал приятный сюрприз. Актеры Джим Парсонс и Маим Бялик, которые сыграли главные роли в сериале, снимутся вместе в новой многоэпизодной ленте.

О том, что Джим Парсонс, который в январе откровенно объяснил, почему покидает "Теорию большого взрыва", и его коллега Маим Бялик, снова сыграют главные роли в новом сериале сообщает издание Deadline.

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Поскольку за спинами американские актеры имеют хороший опыт игры в комедийном жанре, то в новом проекте "Карла" также будут преобладать юмористические сцены. Что интересно, Парсонс и Бялик выступят также исполнительными продюсерами сериала.

Как отмечается в источнике, "Карла" – это так называемый римейк на британскую телепрограмму "Миранда", которая выходит на телеканале BBC с 2009 года. В центре сюжета появится 39-летняя женщина (Маим Бялик), которая имеет собственное котокафе. На открытие заведения она потратила все средства, которые родители женщины откладывали на ее свадьбу. А Парсонс сыграет университетского друга смелой героини, в которого она давно влюблена.

Премьера комедийной ленты запланирована на 2020 год. По словам представителей компании Fox, они возлагают большие надежды на проект, поскольку в осеннем расписании каналов долго не было юмористических сериалов.



Джим Парсонс и Маим Бялик / IMDb