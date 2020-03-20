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Со съемочной площадки в госпитали: Голливуд оказал особую помощь во время пандемии

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Из-за пандемии коронавируса в аптеках Украины невозможно найти медицинские маски или специальные респираторы. Такая же ситуация и в мире, поэтому производители в первую очередь делают поставки в клиники. Неожиданно помогли американским больницам представители Голливуда.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссеры пересмотрели реквизиты. которые закупили для создания кинолент о медиках. Так, со съемочных площадок сериалов "Ординатор", "Новый Амстердам", "Хороший врач", "Анатомия Грей" и "Пожарная часть 19" изъяли упакованные медицинские материалы и передали их в американские госпитали.

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В частности, авторы популярных кинопректов отдали все маски, которые закупили для съемок, халаты, перчатки, медицинские шапки, бахилы, операционные халаты и капельницы. На такую жертву представителей Голливуда вдохновил запись врача Эми Холден Джонс, которая выступает консультантом при создании фильмов. Она написала в сети, что часто для спасения людей не хватает элементарных медицинских средств, особенно, во время пандемии коронавируса, когда количество пациентов клиники растет.

Очень обидно, что наши врачи и медсестры не имеют должной защиты. Они соприкасаются с инфицированными пациентами, не думая о собственном здоровье,
– отметила она.

В сети уже появились фото, на которых видно, сколько медицинских средств пожертвовали представители Голливуда. Их поделили между клиниками в Лос-Анджелесе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений klaw (@karen.ll.law)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 Новости США LifeStyle Голливуд Кино
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