Со смехом и любовью: Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с двухлетним сыном

Популярный испанский певец, как и большинство родителей, проводит время на карантине вместе с детьми. Артист поделился трогательным и забавным видео, на котором показал, как развлекает сына Николаса.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, распространяется по миру с невероятной скоростью. Она поражает сотни тысяч людей разного социального статуса по всему миру. Единственная возможность максимально уберечь себя от инфицирования – оставаться дома и без лишней надобности не выходить на улицу. Многие мировые звезды соблюдают карантин и проводят время с родными. К их числу также относится Энрике Иглесиас. Мужчина с радостью пользуется моментом побыть с детьми и играет с ними.

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Исполнитель опубликовал трогательное видео, на котором запечатлен его двухлетний сын Николас. Папа играет с малышом, завернутым в одеяло. Он одевает его Николасу на голову, а тот искренне смеется. На ролике слышно, как сын называет Энрике papa, что на испанском означает "папа".

Лучший способ провести время дома,

– подписал видео Иглесиас.

Отметим, по состоянию на 27 марта Испания занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Число больных в стране составляет 65 619 человек. За предыдущие сутки от болезни умерли 769 человек, что является худшим показателем за весь период. В стране собираются объявить чрезвычайное положение.



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