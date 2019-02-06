Соблазнить и влюбить в себя еще раз: что надеть на свидание в День святого Валентина
До Дня Валентина осталось менее двух недель. Именно поэтому стоит задуматься, каким образом вы хотите поразить своего избранника на романтическом свидании.
Голливудские звезды, фэшн-блогеры и просто поклонники моды всегда после новогодних праздников примеряют разные откровенные и часто коктейльные образы для вечеринок. Так звезды демонстрируют, что будет популярным в грядущем сезоне и уже на всю готовность ждут прихода весны. Благодаря Instagram-аккаунтам знаменитостей можно наблюдать, какие цвета, фасоны и принты будут актуальными в близкое время.
Читайте также: Что подарить девушке на Валентина: оригинальные идеи на 14 февраля
На примере звезд предлагаем вам подборку самых красивых и стильных платьев, которые удивят и соблазнят ваших партнеров раз и навсегда. Это не обязательно должны быть вещи от люксовых брендов – подойдут и стильные образы от масс-маркета, отечественных дизайнеров и всегда актуальны винтажные вещи с вкраплением современности. Выбирайте свой и наследуйте выбор первых модниц мира!
Дуа Липа делает ставку на откровенное декольте и латекс! / Instagram / @dualipa
Виктория Бекхэм как всегда стильная и лаконичная, но очень романтическая / Instagram / @victoriabeckham
Ирина Шейк в этом платье, как нежный зефир – сияющая и невероятно женственная / Instagram / @irinashayk
Эльза Хоск в этом сексуальном платье выглядит невероятно горячо! / Instagram / @hoskelsa
Яркий и очень неожиданный выход Кьяры Ферранньи, но точно беспроигрышный / Instagram / @chiaraferragni
Бритни Спирс в этой красном платье – очень эффектная и соблазнительная / Instagram / @britneyspears
Брючные костюмы в этом сезоне особенно популярны, это и доказывает Кортни Кардашян! / Instagram / @kourtneykardash
Белла Хадид поразила своим кожанным платьем, попробуйте и вы! / Instagram / @bellahadid
Джинсы-клеш и сияющая майка на одно плечо – то, что выбирает для вечернего выхода
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
Рози-Хантингтон Уайтли обожает классику, добавляя яркие акценты / Instagram / @rosiehw
Романтического вам свидания!
Выбор редакции
-
ONUKA сыграла на древней игрушке Х века для выставки в музее истории города Киевасегодня , 20:29
-
Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметровсегодня , 14:00
-
Настоящий дом Барби: Кайли Дженнер очаровала интерьером своего имения – роскошные фотосегодня , 13:12