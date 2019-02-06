Соблазнить и влюбить в себя еще раз: что надеть на свидание в День святого Валентина

9 Читати новину українською
Что надеть на свидание в День святого Валентина
Что надеть на свидание в День святого Валентина / Фото из Instagram

До Дня Валентина осталось менее двух недель. Именно поэтому стоит задуматься, каким образом вы хотите поразить своего избранника на романтическом свидании.

Голливудские звезды, фэшн-блогеры и просто поклонники моды всегда после новогодних праздников примеряют разные откровенные и часто коктейльные образы для вечеринок. Так звезды демонстрируют, что будет популярным в грядущем сезоне и уже на всю готовность ждут прихода весны. Благодаря Instagram-аккаунтам знаменитостей можно наблюдать, какие цвета, фасоны и принты будут актуальными в близкое время.

Читайте также: Что подарить девушке на Валентина: оригинальные идеи на 14 февраля

На примере звезд предлагаем вам подборку самых красивых и стильных платьев, которые удивят и соблазнят ваших партнеров раз и навсегда. Это не обязательно должны быть вещи от люксовых брендов – подойдут и стильные образы от масс-маркета, отечественных дизайнеров и всегда актуальны винтажные вещи с вкраплением современности. Выбирайте свой и наследуйте выбор первых модниц мира!

Дуа Ліпа
Дуа Липа делает ставку на откровенное декольте и латекс! ​/ Instagram / @dualipa

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм как всегда стильная и лаконичная, но очень романтическая​ / Instagram / @victoriabeckham

Ірина Шейк
Ирина Шейк в этом платье, как нежный зефир – сияющая и невероятно женственная​ / Instagram / @irinashayk

Ельза Госк
Эльза Хоск в этом сексуальном платье выглядит невероятно горячо!​ / Instagram / @hoskelsa

К'яра Ферранньї
Яркий и очень неожиданный выход Кьяры Ферранньи, но точно беспроигрышный​ / Instagram / @chiaraferragni

Брітні Спірс
Бритни Спирс в этой красном платье – очень эффектная и соблазнительная​ / Instagram / @britneyspears

Кортні Кардашян
Брючные костюмы в этом сезоне особенно популярны, это и доказывает Кортни Кардашян!​ / Instagram / @kourtneykardash

Белла Хадід
Белла Хадид поразила своим кожанным платьем, попробуйте и вы!​ / Instagram / @bellahadid

Жозефін Скрівер
Джинсы-клеш и сияющая майка на одно плечо – то, что выбирает для вечернего выхода
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Розі-Хантінгтон Уайтлі
Рози-Хантингтон Уайтли обожает классику, добавляя яркие акценты​ / Instagram / @rosiehw

Романтического вам свидания!

blog_ava
Кандидаты в президенты Украины-2019: список
сегодня
83820
Теги: Мода LifeStyle Советы Стиль и мода День Валентина
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
сегодня 15:06 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
296
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 14:45 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
105
Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
сегодня 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
Юлія Турелик 243
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
5 февраля 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
105
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
5 февраля 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 34199
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
115
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук