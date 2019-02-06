Соблазнить и влюбить в себя еще раз: что надеть на свидание в День святого Валентина

До Дня Валентина осталось менее двух недель. Именно поэтому стоит задуматься, каким образом вы хотите поразить своего избранника на романтическом свидании.

Голливудские звезды, фэшн-блогеры и просто поклонники моды всегда после новогодних праздников примеряют разные откровенные и часто коктейльные образы для вечеринок. Так звезды демонстрируют, что будет популярным в грядущем сезоне и уже на всю готовность ждут прихода весны. Благодаря Instagram-аккаунтам знаменитостей можно наблюдать, какие цвета, фасоны и принты будут актуальными в близкое время.

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На примере звезд предлагаем вам подборку самых красивых и стильных платьев, которые удивят и соблазнят ваших партнеров раз и навсегда. Это не обязательно должны быть вещи от люксовых брендов – подойдут и стильные образы от масс-маркета, отечественных дизайнеров и всегда актуальны винтажные вещи с вкраплением современности. Выбирайте свой и наследуйте выбор первых модниц мира!



Дуа Липа делает ставку на откровенное декольте и латекс! ​/ Instagram / @dualipa



Виктория Бекхэм как всегда стильная и лаконичная, но очень романтическая​ / Instagram / @victoriabeckham



Ирина Шейк в этом платье, как нежный зефир – сияющая и невероятно женственная​ / Instagram / @irinashayk



Эльза Хоск в этом сексуальном платье выглядит невероятно горячо!​ / Instagram / @hoskelsa



Яркий и очень неожиданный выход Кьяры Ферранньи, но точно беспроигрышный​ / Instagram / @chiaraferragni



Бритни Спирс в этой красном платье – очень эффектная и соблазнительная​ / Instagram / @britneyspears



Брючные костюмы в этом сезоне особенно популярны, это и доказывает Кортни Кардашян!​ / Instagram / @kourtneykardash



Белла Хадид поразила своим кожанным платьем, попробуйте и вы!​ / Instagram / @bellahadid



Джинсы-клеш и сияющая майка на одно плечо – то, что выбирает для вечернего выхода

Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver



Рози-Хантингтон Уайтли обожает классику, добавляя яркие акценты​ / Instagram / @rosiehw

Романтического вам свидания!