Соблазнительная Даша Астафьева позировала в провокационном купальнике: горячие фото
Секс-символ украинского шоу-бизнеса устроила роскошный отдых в спа после длительного карантина. Даша Астафьева наслаждалась бьюти-процедурами в оригинальном купальнике с чрезвычайно откровенным декольте, что не осталось без внимания пользователей.
Певице и модели каждый раз удается подбирать невероятно откровенные образы, которые делают каждую ее съемку соблазнительной. На новых фото, которые появились в инстаграм-профиле Даши Астафьевой, она позировала в элитном спа-центре, в который отправилась вместе со своей звездной подругой фэшн-форографом Соней Плакидюк.
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Звезда не смогла оставить фолловеров без горячего контента и смело позировала в сплошном нюдовом купальнике. Особенностью одежды стали многочисленные надписи и рисунки, а все внимание поклонников было приковано к экстремальному декольте Даши Астафьевой, которая смело обнажает грудь на камеру.
Волосы певица собрала в высокий пучок темным платком, который стал стильным аксессуаром ее соблазнительного образа. Благодаря удачным позам она засветила не только свой бюст, но и роскошное стройное тело и длинные ноги, которые непременно становятся поводом для увлекательных комментариев в сети.
Даша Астафьева позировала в провокационном купальнике / Фото Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева позировала в провокационном купальнике / Фото Instagram / @da_astafieva