Звезда украинского шоу-бизнеса может наслаждаться летом даже без путешествий на курорты, ведь в ее загородном доме есть роскошный бассейн. Надя Дорофеева устроила отдых в провокационном купальнике, а для вечеринки прихватила надувного единорога.

На личной странице в инстаграме Надя Дорофеева часто публикует пикантные фото, на которых демонстрирует свою фантастическую фигуру в полной красе, а летний сезон – идеальное время для горячих кадров в купальнике. Поэтому звезда устроила сексуальную съемку в бассейне, во время которой показала аппетитные формы с разных ракурсов.

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Похоже, ужинала в этот день звезда просто в воде, ведь наслаждалась коктейлем, овощами и бутербродами. Для развлечений она выбрала эффектный купальник красного цвета в белый горошек. Бюстгальтер на бретелях привлекал внимание к груди благодаря игривым рюшам, а высокие трусики напоминали стильные пляжные наряды 80-х.

В воду Надя Дорофеева погружалась в трендовых очках на яркой цепочке и сережках-кольцах. Волосы она собрала в высокий пучок, оставив только пряди впереди. Позитивный настрой, который звезда передала подписчикам, обеспечил надувной единорог.

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