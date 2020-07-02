Певица Настя Каменских уже вернулась из отпуска из Одессы, который длился всего несколько дней. Однако звезда доказывает, что релаксировать можно не только на море, но и в бассейне. Она показала пикантную фотографию под водой в купальнике, засветив свои стройные ножки и ягодицы.

Этим летом украинцы не стали рисковать с отдыхом за границей, выбирая отечественные курорты. Звезды не стали исключением, и также отправились в отпуск в Одессу, которая страдает от толпы туристов. Настя Каменских провела вблизи моря всего несколько дней и собственным примером доказывает, что фантастический и главное безопасный отдых можно устроить и в бассейне. Соответствующее фото певица показала в инстаграм-профиле.

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Настя Каменских в купальнике

Артистка обожает отдых под солнцем и отправляется в теплые страны даже зимой. Поэтому Настя Каменских уже успела показали роскошную фигуру в купальнике в самых горячих позах. Теперь она решила удивить фанов оригинальной съемкой.

Певица устроила фотосессию в бассейне под водой. Она погрузилась в воду в черном купальнике на завязках с распущенными волосами, которое фантастически смотрелось в кадре. На фото звезда продемонстрировала стройные длинные ножки и упругие ягодицы, которые вызвали восторг у более 100 тысяч пользователей.

В комментариях поклонники сравнили Настю Каменских с русалкой и восхищались ее уверенностью.