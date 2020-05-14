Соблазнительная Оля Цибульская снялась в фотосессии с DZIDZIO: горячие фото звезд

Украинские исполнители Оля Цибульская и DZIDZIO не прекращают удивлять своих поклонников. После страстного клипа к песне "Киця" артисты представили пикантные фото.

Известно, что снимки вошли в новый выпуска журнала Viva. Для игривой фотосессии Оля Цибульская примеряла соблазнительный корсет и красные штаны. Наряд звезды выглядел эффектно в кадре и подчеркнул ее стройную талию.

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Оля Цибульская и DZIDZIO / Viva

А уже в интервью Оля Цибульская рассказала, как познакомилась с DZIDZIO. По ее словам, произошло это во время очередного вокального конкурса. Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) был настолько впечатлен пением, что подошел к родителям Оли Цыбульской, чтобы поделиться своим восторгом. После этой встречи артистка утвердительно решила покорять сцену и не пошла учиться в университет.

Эта история переросла в настоящую дружбу. У DZIDZIO и Оли Цибульской столь тесные отношения, что им даже приписывают роман. Особенно много слухов было после выпуска первой дуэтной песни "Чекаю. Цьом". А уже после 3 лет молчания артисты вдруг напомнили эту тему, записав игривый трек "Киця".

Новую песню опять же написала Оля, у нее это очень хорошо получается. А главное быстро и игриво. Как только она дала мне послушать демку "Киці", в которой где-то примерно уже предлагала мне строки "А тут ты поешь", то я понял, что будем делать,

– добавил DZIDZIO.

В новой фотосессии, как и в клипе, Оля Цибульская и DZIDZIO напоминали влюбленных. Но, как уверяют сами артисты, это всего лишь образ. "Все и так все давно знают. А каждый себе додумает, как кому больше нравится", – добавил артист.

Оля Цибульская и DZIDZIO в пикантной фотосессии / Viva