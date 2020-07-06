Французская модель Тина Кунаки в 2019 году впервые стала мамой. Модель родила дочь Амазоне от киноактера Венсана Касселя, которую еще ни разу не показывала публике. После года кормления дочери ее грудь претерпела немало изменений, что заметили пользователи сети.

Ни для кого не секрет, что немало женщин испытывают значительные изменения в фигуре после родов и вскармливания грудью детей. Если во время беременности и на первых месяцах жизни Амазоне Тина Кунаки хвасталась пышным бюстом, то сейчас ее грудь стала заметно меньшей и не такой упругой, как раньше.

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Впрочем, это не влияет на очаровательный вид 23-летней девушки, которой восхищаются миллионы поклонников. Самым ярым поклонником, конечно, является ее муж Венсан, который оставил нежный комментарий под солнечным фото: "Моя милая, моя жена, моя любовь, моя половинка, моя удача, моя Титинья".

Стоит добавить, что для фотографии Тина Кунаки надела черную майку с глубокой зоной декольте и черный кардиган. На ее шее красовались несколько серебристых подвесок, а свой макияж она сделала в естественных оттенках.