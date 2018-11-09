Соблазнительная Барбара Палвин сверкнула грудью в прозрачном жакете: видео 18+

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Барбара Палвин
Барбара Палвин / Instagram / @realbarbarapalvin

25-летняя венгерская модель Барбара Палвин снялась в новой рекламе бренда купальников Sports Illustrated. Видеоролик получился очень пикантным, ведь вместо традиционного бюстгальтера в купальнике девушка примеряла абсолютно прозрачный жакет.

"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин уже не впервые позирует перед фотокамерами бренда купальников. Девушка не стесняется обнажаться в рекламных съемках, ведь обладает стройными и аппетитными формами, привлекающими внимание покупателей.

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Для очередного видеоролика обольстительная Барбара надела черное бикини, которое прекрасно подчеркивало ее стройные ноги и упругие ягодицы. А для верха она выбрала лишь прозрачный жакет-курту со светло-зеленой окантовкой. Обнаженное тело, которое просматривалось сквозь верхнюю одежду, взбудоражило внимание поклонников бренда, поэтому они оставили множество восторженных слов в комментариях.

 

Палвин смело демонстрировала фигуру и едва прикрывала руками свои интимные зоны на груди. Съемка состоялась на морском побережье, где модель не побоялась намочить тело и даже специально ныряла под воду для эффектных кадров.

Стоит напомнить, что Барбара Палвин 8 ноября стала одной из моделей, вышедших на подиум грандиозного показа Victoria's Secret в Нью-Йорке. Как и все другие "ангелы", венгерка примерила два сексуальных набора белья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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