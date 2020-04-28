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Соблазнительная Деми Роуз обнажила грудь в пикантном платье: умопомрачительное фото

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Деми Роуз обнажила грудь в пикантном платье
Деми Роуз обнажила грудь в пикантном платье / Instagram / @demirose

25-летняя модель как никто другой из мировых звезд любит экспериментировать с откровенной одеждой. Деми Роуз примерила платье с экстремальными разрезами без белья. Наряд обнажил грудь знаменитости, а сама красотка в очередной раз доказала безупречность своих форм.

На протяжении карантина Деми Роуз не только прибегает к новым соблазнительным фэшн-экспериментам, но и вспоминает солнечный отдых до начала пандемии. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото, которое было сделано в Испании. Кадр традиционно вызвал шквал восторга у фолловеров.

К теме Деми Роуз похвасталась пышными формами в обтягивающем платье: эротическое фото

На фотографии британская модель предстала без белья. Ее тело прикрыло черное платье, на которое могла решиться лишь Деми Роуз. Наряд со сплошными разрезами с обеих сторон и экстремально глубоким декольте акцентировал на всех прелестях звезды – роскошном пышном бюсте и подтянутых ягодицах. Сев возле голубого бассейна, модель выбрала самую эффектную позу, чтобы продемонстрировать тело во всей красе.

Даже под палящим солнцем Деми Роуз не забывает об изысканном макияже и элегантной укладке. Красавицу засыпали комплиментами в комментариях поклонники, жаждущие подобных откровений секс-символа. Они отметили ее ангельскую внешность и сексапильную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi (@demirose)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Деми Роуз Стиль и мода LifeStyle
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