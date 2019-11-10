Соблазнительная Джоан Смоллс похвасталась пляжными снимками в купальнике: 18+

Знаменитая пуэрто-риканская модель Джоан Смоллс при первой же возможности отправляется на отдых, откуда не забывает делиться жаркими снимками. 10 ноября на ее инстаграм странице появилась серия снимков, которая за считанные часы взбудоражила сеть.

31-летняя Джоан Смоллс может похвастаться роскошными снимками в белье и купальниках, ведь модель уже несколько лет сотрудничает с брендами Victoria's Secret и Savage X Fenty от Рианны. Однако и обычные снимки зажигательной манекенщицы вызывают не меньший фурор, чем профессиональные.

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На днях она опубликовала серию горячих фотографий, на которых появилась в оранжевом купальнике. Джоан Смоллс охотно позировала на фоне Карибского моря, выбирая сексуальные позы. Фотографии она сделала на родном острове – Пуэрто-Рико. Выглядела Джоан отлично, демонстрируя безупречно стройную фигуру.

"Я слышала, что вы замерзаете в Нью-Йорке", – написала под пляжными снимками Джоан Смоллс, вызвав зависть у своих коллег.

В то же время Джоан Смоллс не забывает и о работе. Модель стала приглашенной звездой на съемках американского проекта "Топ-модель по-американски". В выпуске она оценивала умение участниц фотографироваться и совместно с Хайди Клум давала оценку их работе в кадре. На съемки Джоан пришла в блестящем мини платье, потрясшем ее поклонников.