Соблазнительная Эмили Ратаковски снялась в эротической фотосессии: сексуальные фото

Знаменитая английская актриса и модель Эмили Ратаковски позировала в фотосессии для новой коллекции белья собственного бренда INAMORATA.

28-летняя знаменитость снялась в новой сексуальной фотосессии и стала лицом рекламной кампейн. На фотографиях Эмили очередной раз продемонстрировала свою стройную и соблазнительную фигуру.

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Одним из образов Ратаковски на эротических фото является прозрачное боди и белая рубашка. Модель забрала волосы на бок и сделала макияж со стрелками, чем еще больше подчеркнула свою сексуальность.

На других снимках она позирует в нижнем белье и джинсах. При этом щеголяет изгибами своего тела и ягодицами. Соблазнительности фотографиям добавляет страстный взгляд Эмили.

Кто такая Эмили Ратаковски?Эмили Ратаковски – английская актриса и модель. С четырнадцатилетнего возраста девушка начала свою модельную карьеру. Тогда Ратаковски подписала свой первый контракт с модельным агентством. Позже Эмили вступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на специальность "Изобразительное искусство", но проучилась там всего год, так как больший приоритет предоставила модельной сфере. Ее дебют в кинематографе состоялся в 2005 году с фильма Роберта Лейна "Год и день". Стала известной девушка благодаря таким фильмам, как "Исчезнувшая" (2014), "Антураж" (2015), "128 ударов сердца в минуту" (2015). В 2018 году снялась в лентах "Красотка на всю голову" и "Невидимка". Модель замужем за актером и продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом.