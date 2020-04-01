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Соблазнительная Кайли Дженнер показала подтянутое тело в обтягивающем боди

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Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американская модель и блогер Кайли Дженнер, как и все звезды, скучает за отдыхом возле океана и беззаботными буднями. Сейчас она проводит время в кругу семьи и время от времени вспоминает отдых с друзьями. Новым кадром-фотовоспоминанием звезда уже поделилась в сети Instagram.

22-летняя миллиардерша только несколько дней назад вспоминала, как сильно хочет с друзьями на морское побережье, но карантин, в частности в США, вносит свои коррективы даже в планы звезд. Кайли продолжает сидеть и работать из дома в своем поместье Калифорнии.

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Впрочем, она показала поклонникам ранее неопубликованное фото, которым поразила всех – ее пышную и подтянутую одновременно фигуру подчеркивало боди бежевого цвета. Вещь отлично выделила ее талию с бедрами и грудь. Золотые серьги и подвеска на руке дополнили пляжный look, а нюдовый макияж и распущенные волосы завершили образ.


Кайли Дженнер в соблазнительном боди / Instagram / @kyliejenner

Уже несколько миллионов пользователей лайкнули этот снимок и оставили тысячи восторженных комментариев: "Ангел", "Горячая", "Вау!", "Великолепный образ", "Удивительная" и другие комплименты. LifeStyle 24 предлагает посмотреть и другие соблазнительные фото Кайли, которые она публиковала в сети в последнее время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 

Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика Кайли Дженнер
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