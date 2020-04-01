Соблазнительная Кайли Дженнер показала подтянутое тело в обтягивающем боди
Американская модель и блогер Кайли Дженнер, как и все звезды, скучает за отдыхом возле океана и беззаботными буднями. Сейчас она проводит время в кругу семьи и время от времени вспоминает отдых с друзьями. Новым кадром-фотовоспоминанием звезда уже поделилась в сети Instagram.
22-летняя миллиардерша только несколько дней назад вспоминала, как сильно хочет с друзьями на морское побережье, но карантин, в частности в США, вносит свои коррективы даже в планы звезд. Кайли продолжает сидеть и работать из дома в своем поместье Калифорнии.
Горячее Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+
Впрочем, она показала поклонникам ранее неопубликованное фото, которым поразила всех – ее пышную и подтянутую одновременно фигуру подчеркивало боди бежевого цвета. Вещь отлично выделила ее талию с бедрами и грудь. Золотые серьги и подвеска на руке дополнили пляжный look, а нюдовый макияж и распущенные волосы завершили образ.
Кайли Дженнер в соблазнительном боди / Instagram / @kyliejenner
Уже несколько миллионов пользователей лайкнули этот снимок и оставили тысячи восторженных комментариев: "Ангел", "Горячая", "Вау!", "Великолепный образ", "Удивительная" и другие комплименты. LifeStyle 24 предлагает посмотреть и другие соблазнительные фото Кайли, которые она публиковала в сети в последнее время.
Читайте также
-
Католическая Пасха в Украине: дата празднованиясегодня , 15:56
-
"Фантастические твари и где они обитают 3": первые детали сюжетасегодня , 20:14
-
Джамала очаровала сеть заметно округлым животиком: волшебное фотосегодня , 12:20
-
Как приготовить хумус: рецепт вкусной закускисегодня , 17:00
-
Мне уже стало лучше, – Иванна Сахно рассказала о борьбе с коронавирусомсегодня , 21:09
-
Виктория Булитко с юмором ответила на заявление Владимира Остапчука о романесегодня , 20:39