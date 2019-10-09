Соблазнительная Николь Кидман снялась в прозрачном платье для Elle: фото

Американский глянцевый журнал Elle представил несколько обложек Октябрьского спецвыпуске "Женщина в Голливуде" с самыми популярными звездами: Натали Портман, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Зендаей, Гвинет Пэлтроу, Долли Партон и другими женщинами.

Для американского Elle 52-летняя Николь Кидман снялась в неожиданном соблазнительном образе. Прозрачное черное кутюрное платье от Dior подчеркнуло стройную фигуру актрисы, а черная вуаль сделала образ загадочным.

Читайте также: Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram



Николь Кидман для Elle USA / Instagram / @nicolekidman

В интервью изданию актриса призналась, что сериал "Большая маленькая ложь", в котором Николь Кидман сыграла одну из главных ролей, а также работала продюсером, может получить продолжение.

"Все спрашивают, будет ли третий сезон. И все мы отвечаем: "Просто дайте нам секунду на размышление". Конечно, мы бы хотели сделать третий сезон, потому что нам очень нравится работать вместе и проводить время со своими друзьями, создавая такой потрясающий проект", – отметила звезда.

Николь Кидман для Elle USA / Instagram / @nicolekidman

Также актриса заговорила о новой ленте Bombshell ("Сенсация"), в которой рассказывается о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News. В фильме, снятом по реальным событиям, также сыграли актрисы Робби и Шарлиз Терон. В Украине премьера запланирована на 19 декабря 2019 года.

Фильм пытается рассказать не о Fox News, а историю гораздо шире. Это больше о сексуальном домогательстве и женщинах,

– заявила Кидман.

Фильм Bombshell: смотрите трейлер