Соблазнительная Рианна в хищном платье засветила пышные формы

31 Читати новину українською
Рианна
Рианна / Getty Images

Известная барбадосская певица Рианна решила попробовать себя в новом амплуа – она выпустила свою фото-биографию. Однако на презентацию первой книги 31-летняя звезда пришла в образе настоящей хищницы, но точно не литератора.

Накануне, 11 октября, в Нью-Йорке Рианна представила биографию, о которой рассказала миру несколько дней назад на своей странице в Инстаграме.

Читайте также: Savage x Fenty: появились фото и видео с показа сексуального белья бренда Рианны

На красной дорожке перед музеем Соломона Гуггенхайма певица появилась в потрясающем и слегка агрессивной образе. В платье с леопардовым принтом, казалось бы, ничего особенного, однако вырез, который образовался благодаря одной массивной бретельке, позволил певице похвастаться ее пышным бюстом.

Леопардовое платье от Saint Laurent Рианна дополнила высокими сапогами цвета марсала с питоновим принтом. А глаза подвела тенями, поэтому ее взгляд выглядел по-настоящему кошачьим. Так, вечерний образ барбадосской звезды смело можно назвать хищным.

Ріанна
Рианна / Getty Images 

blog_ava
Про Авакова, "пользу" кнопкодавства, переход к "ЕС" и скандалы: интервью с Татьяной Чорновол
сегодня
2049
Теги: Эротика Рианна LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
сегодня 18:24 День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
Квітослава Туз 385
"Двойник": два Уилла Смита по цене одного
сегодня 14:32 "Двойник": два Уилла Смита по цене одного
Юлія Ліпенцева 185
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
11 октября 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
1278
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
11 октября 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 319
Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
11 октября 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
Анастасія Манюхіна 647
Новости
Больше новостей
Залиште відгук