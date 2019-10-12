Соблазнительная Рианна в хищном платье засветила пышные формы

Известная барбадосская певица Рианна решила попробовать себя в новом амплуа – она выпустила свою фото-биографию. Однако на презентацию первой книги 31-летняя звезда пришла в образе настоящей хищницы, но точно не литератора.

Накануне, 11 октября, в Нью-Йорке Рианна представила биографию, о которой рассказала миру несколько дней назад на своей странице в Инстаграме.

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На красной дорожке перед музеем Соломона Гуггенхайма певица появилась в потрясающем и слегка агрессивной образе. В платье с леопардовым принтом, казалось бы, ничего особенного, однако вырез, который образовался благодаря одной массивной бретельке, позволил певице похвастаться ее пышным бюстом.

Леопардовое платье от Saint Laurent Рианна дополнила высокими сапогами цвета марсала с питоновим принтом. А глаза подвела тенями, поэтому ее взгляд выглядел по-настоящему кошачьим. Так, вечерний образ барбадосской звезды смело можно назвать хищным.



Рианна / Getty Images