Соблазнительная русалочка: Кайли Дженнер показала платье для вечеринки на Met Gala 2019
Met Gala 2019 отгремел несколько дней назад, но оставил за собой шлейф из тысячи фотографий, которыми звезды до сих пор щеголяют в социальных сетях. Одной из них стала 21-летняя Кайли Дженнер, которая была в списке приглашенных на after party. Звезда Instagram надела соблазнительное платье от Versace, которое удачно подчеркнуло все ее формы.
Для официальной части праздника и появления на розовом коврике Met Gala 2019 21-летняя миллиардерша выбрала платье с глубоким вырезом от Versace. На послепраздничной вечеринке молодая мама также появилась в наряде от того же бренда, однако в еще более откровенном стиле. Новые фотографии Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в Instagram.
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На фото знаменитость появилась в платье, юбка и верх которой были расшиты на талии, с соблазнительным декольте. Особенности сексуальному наряду добавила массивная полоса с перьями на спине, которые прикреплялась к бретелькам платья. Кайли Дженнер позировала на темном фоне, соблазнительно глядя в камеру фотографа, откидывая волосы и держа себя за пышные бедра.
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner