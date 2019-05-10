Соблазнительная русалочка: Кайли Дженнер показала платье для вечеринки на Met Gala 2019

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram/ @kyliejenner

Met Gala 2019 отгремел несколько дней назад, но оставил за собой шлейф из тысячи фотографий, которыми звезды до сих пор щеголяют в социальных сетях. Одной из них стала 21-летняя Кайли Дженнер, которая была в списке приглашенных на after party. Звезда Instagram надела соблазнительное платье от Versace, которое удачно подчеркнуло все ее формы.

Для официальной части праздника и появления на розовом коврике Met Gala 2019 21-летняя миллиардерша выбрала платье с глубоким вырезом от Versace. На послепраздничной вечеринке молодая мама также появилась в наряде от того же бренда, однако в еще более откровенном стиле. Новые фотографии Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в Instagram.

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На фото знаменитость появилась в платье, юбка и верх которой были расшиты на талии, с соблазнительным декольте. Особенности сексуальному наряду добавила массивная полоса с перьями на спине, которые прикреплялась к бретелькам платья. Кайли Дженнер позировала на темном фоне, соблазнительно глядя в камеру фотографа, откидывая волосы и держа себя за пышные бедра.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
 
Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
 
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Теги: LifeStyle Стиль и мода Кайли Дженнер Эротика
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