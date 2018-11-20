Соблазнительная тигрица: Эльза Хоск показала пышные ягодицы – пикантные фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / www.instagram.com/hoskelsa

30-летняя Эльза Хоск поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. Сторонники Эльзы в который раз убедились, что известный ангел Victoria's Secret находится в прекрасной форме.

Пикантную фотографию 30-летняя шведская модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фото Эльзы на берегу моря у хижины с соломенной крышей очаровало ее "фолловеров". "Великолепная", "Прекрасная", "Ты – огонь" – засыпали модель комплиментами поклонники.

На снимке Эльза предстала в рубашке и бикини с анималистическим принтом. К пляжному образу она подобрала большие круглые серьги, а над прической поработал ветер – вьющиеся волосы рассеивались в разные стороны.

Ельза Госк
Эльза Хоск на отдыхе / Instagram @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск на отдыхе / Instagram @hoskelsa

Также Эльза поделилась трогательным снимком со своим возлюбленным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Теги: LifeStyle Эротика Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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