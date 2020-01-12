Соблазнительная Тина Кунаки поделилась пикантными фото в купальнике

22-летняя жена французского киноактера в очередной раз показала роскошное тело в купальнике на побережье Атлантического океана. Упругие ягодицы фотомодели украсила новая татуировка скорпиона, которую звезда продемонстрировала на страницах своего инстаграма.

Супруги, воспитывающие 8-месячную дочь Амазонию, любят отдых под палящим солнцем. В течение нескольких недель Венсан Кассель и Тина Кунаки находятся в Бразилии, где сполна наслаждаются океаном и теплом.

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Французская фотомодель довольно часто радует своих поклонников горячими кадрами, демонстрируя невероятное тело после родов. Для своих пляжных образов она выбирает наиболее откровенные наряды, которые бы подчеркнули ее пышный бюст и стройную талию.

Новая съемка Тины Кунаки не стала исключением. На фотографиях она предстала в черном бикини, демонстрируя свои ягодицы прямо на камеру. Их украсило изображение скорпиона, которое знаменитость решила добавить на свое тело то ли навсегда, то ли только на время длительного отдыха. Сексуальности образу добавили влажные волосы и соблазнительный взгляд темнокожей красавицы.

Во время отдыха на побережье Атлантического океана молодая мамочка не стесняется хвастаться своей фигурой в самых пикантных купальниках. Так, на днях она примерила полупрозрачный купальник во время прогулки с псом.