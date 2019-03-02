Соблазнительная Жизель Бундхен украсила обложку Vogue: горячие фото
38-летняя супермодель Жизель Бундхен снялась в соблазнительной фотосессии для популярного немецкого глянцевого журнала Vogue.
Новые снимки Жизель опубликовала на своей странице в Instagram. Супермодель позировала перед объективами фотографов Луиджи и Янго.
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На обложке Бундхен предстала в соблазнительном образе. Модель снялась в мокрой блузке с глубоким вырезом декольте на фоне волн. Завершил образ легкий макияж в светло-коричневых оттенках.
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Источник: LifeStyle 24
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