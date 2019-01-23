Соблазнительница Деми Роуз очаровала красным бельем в День Валентина

Известная британская модель Деми Роуз часто радует своих поклонников откровенными фото с роскошных отдыхов и фотосессий. На этот раз она очаровала сеть Instagram горячими фото в красном белье.

Новое фото появилось на странице Деми Роуз в социальной сети вчера, 13 февраля. На фото 23-летняя красавица примерила роскошное кружевное белье красного цвета, состоящее из пикантных трусиков и бюстгальтера с подтяжками. Волосы звезда легко подкрутила и уложила на грудь, а губы подчеркнула ярко-красной помадой.

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Деми Роуз поздравила поклонников с Днем Валентина / Instagram / @demirosemawby

Опубликовав фотографию, она прорекламировала сразу две торговые марки – нижнее белье boohoo и цветочную продукцию fluxdefleur. Автором снимка стал Danny Desantos, который и раньше фотографировал девушку.

Кто такая Деми Роуз?

Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить не только модельный мир, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков достигает более 8 миллионов.