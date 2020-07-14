Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в который раз потрясла поклонников своим образом. Она не боится экспериментировать и все чаще прибегает к откровенным фотосессиям. На одном из кадров звезда позировала в сексуальном боди.

Эротическое фото знаменитость распространила на личной странице в инстаграме. За ее аккаунтом следят почти три с половиной миллиона пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций. И Леся точно знает, как и чем поразить свою аудиторию.

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На очередной фотографии Никитюк изображена в соблазнительной позе на диване. Она надела откровенное боди молочного цвета с длинным рукавом. В одежде сделан акцент на обнаженном животе. Таким образом девушка не только показала свою сексуальность, но и подчеркнула стройную фигуру. Длинные белокурые волосы она уложила ровно. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и помадой персикового цвета на губах.

В повседневной жизни блогер редко делает насыщенный макияж. Обычно она пытается сделать более выразительными невероятно красивые голубые глаза. На этом кадре взгляд привлекает внимание. Он очень страстный и манящий.

Леся Никитюк в откровенном боди / Instagram / @lesia_nikituk