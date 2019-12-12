Соблазнительные движения в не менее соблазнительной одежде: как Мадонна готовится к концерту

9 Читати новину українською
Певица Мадонна / Instagram / @madonna

Американская певица в возрасте 61 года может позволить себе выбирать откровенные сценические наряды. Чтобы поддерживать такую потрясающую фигуру, ей приходится проводить многочисленные тренировки. Одну из них звезда показала в социальной сети. Какие упражнения она выполняет прямо перед концертом?

Легендарная исполнительница с бунтарской репутацией неоднократно поражала сеть неординарными решениями и поступками. На днях знаменитость решила поделиться личным секретом стройности и молодости.

Читайте также: Дочь Мадонны Лурдес Леон разделась для перформанса: пикантное видео (18+)

На видео Мадонна вместе с участниками своего балета выполняет комплекс физических упражнений под ритмичную музыку. К таким методам подготовки звезда прибегает перед каждым своим выходом на сцену. Ее гримерка временно превращается в спортзал. Однако из кадров трудно не заметить, что сама Мадонна увлечена процессом и не отстает от почти втрое младших участников своего коллектива.

Прошлый вечер в Филадельфии,
– лаконично прокомментировала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Стоит отметить, что звезда не впервые демонстрирует происходящее за кулисами тогда, как публика ждет ее выступления. Недавно она опубликовала эротическое видео. В гримерке звезда разогревала голосовые связки в то время, как ей делали макияж. Вокальные разминки певица проводила в весьма откровенном образе – лежа и в кружевном белье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать
сегодня
113270
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Мадонна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:31 "Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези
Юлія Девда 50
сегодня 19:15 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 22530
сегодня 18:23 Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий
Уляна Журба 46
сегодня 13:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 16385
сегодня 09:34 Итоги 2019 года: самые обсуждаемые свадьбы звезд
Анастасія Манюхіна 819
Новости
Больше новостей
Залиште відгук