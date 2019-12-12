Соблазнительные движения в не менее соблазнительной одежде: как Мадонна готовится к концерту

Американская певица в возрасте 61 года может позволить себе выбирать откровенные сценические наряды. Чтобы поддерживать такую потрясающую фигуру, ей приходится проводить многочисленные тренировки. Одну из них звезда показала в социальной сети. Какие упражнения она выполняет прямо перед концертом?

Легендарная исполнительница с бунтарской репутацией неоднократно поражала сеть неординарными решениями и поступками. На днях знаменитость решила поделиться личным секретом стройности и молодости.

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На видео Мадонна вместе с участниками своего балета выполняет комплекс физических упражнений под ритмичную музыку. К таким методам подготовки звезда прибегает перед каждым своим выходом на сцену. Ее гримерка временно превращается в спортзал. Однако из кадров трудно не заметить, что сама Мадонна увлечена процессом и не отстает от почти втрое младших участников своего коллектива.

Прошлый вечер в Филадельфии,

– лаконично прокомментировала исполнительница.

Стоит отметить, что звезда не впервые демонстрирует происходящее за кулисами тогда, как публика ждет ее выступления. Недавно она опубликовала эротическое видео. В гримерке звезда разогревала голосовые связки в то время, как ей делали макияж. Вокальные разминки певица проводила в весьма откровенном образе – лежа и в кружевном белье.