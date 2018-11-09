Соблазнительные сестры Хадид на шоу Victoria's Secret: эффектные выходы моделей

В Нью-Йорке состоялось грандиозное шоу Victoria's Secret, которое надолго запомнится зрителям. На подиум вышли более 50 моделей в фантастических образах.

Так, среди ангелов Victoria's Secret были и популярные модели Белла и Джиджи Хадид. Добавим, что в прошлом году Джиджи не смогла принять участие в шоу в Шанхае из-за проблем с китайской визой, поэтому свое возвращение девушка хотела сделать действительно незабываемым.

Читайте также: Грандиозное шоу Victoria's Secret: самые яркие фото с показа новой коллекции

Джиджи получила образ с очень тяжелыми крыльями, которые напоминали гигантский парашют. Второй ее выход был блестящем комплекте с накидкой, которая эффектно развевалась.

Джиджи Хадид на шоу Victoria's Secret

Джиджи Хадид в 2017 году не смогла принять участие в шоу

Второй образ Джиджи Хадид

Образ Беллы был более романтичным: крылья и босоножки были украшены перьями, а комплект белья выполнен в нежной цветовой гамме.

Белла Хадид на шоу Victoria's Secret

Белла показала фантастическую стройную фигуру

Второй образ Беллы был более спортивным

Джиджи Хадид на вечеринке Victoria's Secret

Белла Хадид на вечеринке Victoria's Secret