Самые громкие скандалы 2019 года с участием Меган Маркл

С того времени, когда Меган Маркл стала членом британской королевской семьи, спокойствие и отличная репутация им может только сниться. Амбициозная американка живет в свое удовольствие, часто игнорируя правила, которых испокон веков придерживались прямые и даже далекие наследники. Поэтому, в центре каких скандалов в 2019 году оказалась герцогиня Сассекская – читайте в материале LifeStyle24.

Скандалы идут нога в ногу с Меган Маркл, с того момента когда она и принц Уильям объявили о помолвке. Лишь тот факт, что будущая герцогиня родилась в семье темнокожей афроамериканки и светлокожего американца, а также пережила развод родителей изрядно смущал британцев, и местные СМИ взорвались заголовками о ее "темном" прошлом.

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Однако лишь после первого года супружеской жизни с внуком Елизаветы II Меган Маркл показала миру – это только начало.

Каждым своим выходом, речью, идеей она будто бросала вызов обществу, которое привыкло беспрекословно придерживаться установленных правил. Для кого-то ее поведение – образец для подражания, для кого-то – неприемлемые поступки от королевской персоны. Чем нарушение правил от Меган обернутся для вас – решайте сами. Мы лишь предлагаем ознакомиться с самыми громкими скандалами Меган Маркл, которые случились в 2019 году.

Как не родные

Проблемы с отцом

В начале 2019 года отец герцогини Сассекской продолжил сеять раздор между дочерьми, и, в конце концов, и между собой и Меган.

Если вы пропустили или забыли, мы напомним.

После того, как мир всколыхнула новость, что принц Гарри женится на голливудской актрисе, ее отношения с отцом и сестрой по его линии в один момент испортились. Томас Маркл сдавал в прессу интимные подробности из жизни младшей дочери, давал скандальные интервью, показывал ее частные письма к нему. Также мужчина отказался вести Меган к алтарю в день свадьбы, аргументировав свое отсутствие сердечным приступом. Позже он заявил, что новоиспеченная герцогиня якобы сама не хотела с ним общаться, из-за чего он искал любые способы, чтобы добиться ее внимания. Кажется, он выбрал тернистый путь, ведь понимание от дочери он так и не добился, а вот "пикантности" к ее биографии таки добавил.



Меган Маркл с отцом / The Sun

Так, 7 января в сети появились новые комментарии 75-летнего Томаса Маркла в отношении дочери-герцогини и своего королевского зятя. Он манипулятивно требовал, чтобы члены королевской семьи "помогли ему проснуться от сна ужасов своим звонком и хорошим отношением". Также он заявил, что его зять думает, что он не такой, как другие. Мы напомним, принц Гарри – внук Елизаветы II.

"Он такой же человек, как и все мы, но я убежден, что он чувствует свое превосходство над окружающими, решая, с кем говорить, а с кем нет. И я не могу с этим смириться. Все это похоже на высокомерие с его стороны", – заявил Томас Маркл о муже своей дочери.

Он заверил, что не прекратит сыпать громкими интервью, пока Меган и Гарри не поговорят с ним, однако до конца 2019 года королевская чета так и не решилось пойти на контакт со скандальным американцем, пусть он и является родным отцом герцогини Сассекской.

Встречают по одежке…

... ну а продолжение вы и сами знаете. Однако к членам королевской семьи вряд ли можно применить эту поговорку, ведь их статусность всегда вне конкуренции с нарядами. Тем более, есть и другие вариации описания дресс-кода. К примеру: не одежда украшает человека, а он украшает одежду. И, кажется, герцогиня Сассекская Меган Маркл решила придерживаться именно этого правила, ведь все остальные члены королевской семьи пытаются балансировать добрые поступки с уместно выбранными образами.

Игноирование дресс-кода

К чему это мы? В январе 2019 года беременная Меган Маркл посетила представление цирка Cirque du Soleil вместе со своим мужем принцем Гарри. Казалось бы, в конце второго триместра беременности женщины должны отдавать предпочтение удобству, а не эффектности, однако это не о Меган Маркл! Популярная экс-актриса знает, как важно иметь безупречный вид, поэтому до сих пор придерживается голливудских правил, несмотря на то, что представляет британскую монаршую семью.



Меган Маркл / Getty Images

На светском мероприятии "округлая" герцогиня появилась в эффектнм платье с экстремальным разрезом, дополнив его открытой обувью и темным педикюром. Такое себе комбо нарушений в королевских правилах. Почему? Мы объясним.

В монарших канонах четко указано, что представительница их семьи должна носить бесцветные колготки (даже летом) и закрытую обувь (особенно зимой), а также им запрещается делать маникюр и педикюр темных оттенков. Цвет их ногтей всегда должен быть приближенным к естественному.



Меган Маркл с темным маникюром / Pinterest

Тем более, это не первый случай в 2019 году и, мы уверены, что не последний в королевской истории Меган, когда она нарушала правила дресс-кода. Неоднократно Меган Маркл появлялась на публике в черных total look, что также противоречит правилам, которых требуют от жителей Кенсингтонского дворца. Темные наряды королевские особы могут надевать только на траурные события. Или, к примеру, длина платья соответствовала замерам "мини", а не королевским нормам "по колено". Или же Меган Маркл оголяла плечи во время светских выходов.



Меган Маркл в чорных total look / Pinterest

Если гулять, то по-американски

Члены королевской семьи, особенно британской, считаются еще теми консерваторами. Если бы их жизнь попросили описать двумя словами, то Меган предложила бы словосочетание "нельзя", а Кейт – "так принято". Однако, если герцогиня Кембриджская придерживается постановлений, то Сассекская жить по ним жить отнюдь не хочет. Именно поэтому за 4 месяца до родов беременная жена принца Гарри решила устроить громкий, но в то же время частный праздник, по случаю рождения будущего малыша. В Америке такую вечеринку называют baby shower, но в Британии ее проведение считается моветоном.

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Меган Маркл в Нью-Йорке / Pinterest

Роскошная предродовая вечеринка

В феврале Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк, чтобы в кругу ближайших подруг провести такое празднование. Говорят, что подарки от звездных гостей были оформлены в зелено-голубых цветах, после чего у фанатов ходили слухи, что Меган родит мальчика. На вечеринке присутствовали такие знаменитости: Серена Уильямс, Амаль Клуни, Джессика Малруни, Маркус Андерсон и другие. Ни британцам, ни Елизавете II такой жест не понравился, тем более, стоимость американского празднования оценили в сумму с пятью нулями.

Вопрос средств для бывшей звезды Голливуда, наверное, кажется чем-то далеким и недостижимым, ведь расходы смело можно назвать заоблачными. К примеру, на ту же самую вечеринку ко дню рождения малыша герцогиня Сассекская не пожалела пол миллиона долларов! Вы только представьте, в сумму размером более 500 тысяч долларов британцы оценили многодневный визит жены принца Гарри в Нью-Йорк.

В королевский прайс входили ожидаемые и логичные расходы: перелет в США на частном самолете, который обошелся минимум в 125 тысяч долларов в одну сторону, аренда люксового номера в отеле, где одна ночь оценивается в 75 тысяч долларов, а также фуршетные столы, аренда фэшн-ресторана и охрана, которые вместе стоили около 200 тысяч долларов.

И все бы ничего, baby shower состоялся, Меган Маркл счастливо вернулась в новый дом, однако коренных британцев заинтересовало, из чьего кармана оплачивались развлечения новоиспеченной герцогини. Ведь, как известно, жизнь британской королевской семьи обеспечивают именно жители Великобритании, которые платят обязательный сбор в казну. И тут Елизавета II сделала свой выход – официально объявила, что расходы на американское путешествие ее невестка покрывала со своих сбережений.

Экозащитница или все же нет

Следующий комфортный полет молодой семьи вылился им в еще больший конфликт с поклонниками со всего мира, ведь, несмотря на вопросы средств, фанаты затронули тему экологии. Как известно, Меган Маркл еще та активистка, которая борется за "жизнь" планеты всяческими способами. Она не ест мяса, не носит мех, критикует тех, кто не заботится о "меньших" братьях и даже рожать более двух детей не планирует. По словам ее мужа, принца Гарри, перенаселение тоже навредит планете. Однако в тот момент, когда Элтон Джон ждал ее и принца Гарри в Ницце, Меган меньше всего думала об экологии.

Без лишних угрызений совести королевская чета отправилась во Францию на частном джете, полет на котором стоит около 24 тысяч долларов. Однако даже не смутила стоимость британцев больше всего, а загрязнение среды. Иностранные СМИ разразились информацией, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. Последний, к слову, обошелся бы герцогам Сассекским в 250 долларов. Член парламента от партии лейбористов Тереза Пирс заявила, что такие действия принца Гарри и Меган Маркл "не соответствуют их публичному имиджу". И даже экс-охранник принцессы Дианы заявил, что, по его мнению, молодые супруги поступили лицемерно.

После волны критики Элтон Джон вступился за герцогов Сассекских, заявив, что частный джет для комфортного перелета им предоставил он. А также отметил, чтобы они с маленьким Арчи вовремя добрались до его дома в Ницце. "Для того чтобы обеспечить им необходимую степень защиты, мы и дали им частный самолет. Зная о том, как для принца Гарри важна забота об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет был углеродно-нейтральным", – говорилось в заявлении Элтона Джона.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z — Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019

Любовь к люксовым брендам

Однако Меган Маркл любит не только комфортные поездки, но и красивые наряды, из-за чего также неоднократно представала в центре обсуждений. К примеру, за пол года беременности герцогиня Сассекская потратила на одежду более 630 тысячи долларов. Ее гардероб пополнился платьем от Oscar de la Renta за 10 тысяч долларов, платьем от Valentino за 11 тысяч долларов, пальто от Sentaler за 2 тысячи долларов и другими люксовыми вещами. Добавим, что любимица Елизаветы II Кейт Миддлтон куда скромнее ведет себя со своей одеждой и во время последней беременности потратила на образы в четыре раза меньше.



Меган Маркл в платье от Oscar de la Renta / Pinterest

Однако и гардероб – это не последний пункт в wish-листе красивой жизни Меган Маркл. Немало средств герцоги Сассекские потратили на ремонт и переезд в новый дом. В ноябре 2018 года стало известно, что Меган с Гарри мечтают отделиться от других членов королевской семьи, после чего Ее Величество выделила им дом в Виндзоре. Однако резиденция, построенная в 1680-х годах, оказалась непригодной для проживания в ней современных королевских персон. Поэтому внук Елизаветы II и его жена единогласно решили – крупному ремонту быть!

Сначала супруги обещали уложиться в 1,5 миллиона долларов, которые выделялись для них из государственного бюджета, а позже стало известно, что им понадобилось вдвое больше денег. Однако средства на мебель они взяли из своего собственного бюджета. Позже герцоги Сассекские наняли 20 офицеров, которые должны были охранять дом. Ни для кого не секрет, что они также требовали достойную оплату за свои услуги, а это около 1 миллиона долларов в год. Эти средства также выделились из суверенного гранта Елизаветы II.

Легкий подход американки к жизни, которая хотела жить "на широкую ногу", повлек еще один финансовый бунт в британских сердцах. После этого Меган Маркл и принц Гарри решили "придержать коней" и рациональнее тратить незаработанные ими деньги.

Любишь кататься, люби и саночки возить

Или: "любишь внимание, люби и жизнью своим делиться". Кажется, такой месседж британцы неоднократно посылали новой представительнице королевской семьи. Ведь Меган Маркл, несмотря на то, что привыкла быть в центре событий, знает, что такое папарацци и какое оно – жизнь знаменитости, – пыталась отгородить себя и свою семью от лишнего внимания. Однако британцы быстро напомнили, что ей даже мечтать о таком нельзя!

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Запоздалое представление малыша Гарри и Меган

За несколько недель до родов герцоги Сассекские огорошили заявлением, что хотят скрыть рождение сына Меган Маркл, рассказав об этом через несколько дней после его появления на свет. Такая выходка сразу получила отклик у репортеров и папарацци. Те заявили, что Меган и Гарри вынуждены делиться личной жизнью, поскольку этого требует их социальный статус. Цитируем: "Общественность имеет право знать о жизни тех, кто финансируется в основном на их налоги. Вы либо принимаете это, либо становитесь частным лицом".

Позже, 6 мая, стало известно, что Меган Маркл родила первенца. Однако традиционный выход с новорожденным к представителям СМИ она совершила не в тот же день, а через двое суток.



Меган Маркл впервые вышла к публике с сыном / Insider

Позже принц Гарри с женой и сыном переехали в новый, наконец обустроенный, дом. Однако и здесь не обошлось без скандала. В июле 2019 года супруги заявили, что соседям запрещено здороваться с ними, а также смотреть на их сына, когда няни с ним гуляют.

Полный список запретов для соседей принца Гарри и Меган Маркл выглядел так:

– Не подходить и не пытаться заводить разговор, если вы увидели герцога и герцогиню;

– Говорить "Доброе утро" в случае, если герцоги сами к вам обратились;

– Не ласкать и не прикасаться к собакам королевской четы, даже если животные сами к вам подбежали;

– Не предлагать выгулять собак;

– Не просить посмотреть на ребенка Арчи;

– Не предлагать свои услуги няни для Арчи;

– Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов.

Одна из британских писательниц громко заявила, что их требования, как минимум, странные, поскольку противоречат правилам британской вежливости и открытости.

"Прозвище" – ее второе имя

Возможно, скоро найдется смельчак, который захочет написать книгу о горячем нраве и сложном характере герцогини Сассекской. Ведь в течение 2019 года в сети неоднократно появлялись новости, что Меган Маркл получила "свежее" прозвище от персонала. Так, первым ее псевдонимом в кругу персонала стало слово, которое происходит от ее имени, – Me-gain. В переводе на русский это означает "я получаю". Таким образом персонал намекнул о чрезмерной амбициозности Меган Маркл. Ведь поговаривают, что она может отправить свои распоряжения работникам дворца даже в пять часов утра.

Также жену принца Гарри называли "ураган Меган" и "герцогиня сложная". Именно ее излишняя требовательность поспособствовала быстрому увольнению сотрудников. Оказывается, они просто не выдерживали сложного характера экс-актрисы. К слову, после рождения Арчи Гаррисона у герцогов Сассекских сменилось по меньшей мере три няни.

Позже ее имя оказалось в словаре сленга. Оно стало частью фразы с не самым приятным значением. Если прибегнуть в подробности, то имя Меган Маркл имело такое определение в словаре сленга: "резкий разрыв отношений с людьми, которые больше не принесут выгоды". Под определением авторы идеи добавили примеры использования этого "сленга". К примеру: "Она "меганмарклила" своих приятелей, когда стала известной" или "Она "меганмарклила" своих сестер из Бронкса". Что означало "прекратила общаться после получения еще большей славы".

А в сентябре 2019 года Меган Маркл "нажила" себе еще одно прозвище лишь потому, что пришла на турнир по теннису своей подруги, которая в тот день получила поражение. Фанаты Серены Уильямс сопоставили ее проигрыш с присутствием Меган Маркл, поэтому назвали ее "по-новому" – талисман неудачи.