Что нельзя делать на Сочельник: главные запреты

6 января 2020 – заключительный день Рождественского поста. Христиане собираются в семейном кругу за Святым ужином. Традиционно этот вечер считали очень значимым, ведь именно 6 января ночью на свет появился Иисус. Что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют – читайте в материале 24 канала.

Святой вечер или Богатая кутья – один из самых главных христианских праздников. Принято готовить 12 постных блюд – по количеству апостолов Христа. Вся семья садится за стол, как только на небе появится первая звезда. К теме: 12 блюд на Рождество 2020: рецепты – что готовят на Сочельник Что нельзя делать в Сочельник 2020 Много разговаривать во время праздничного застолья. Выходить из-за стола во время трапезы. Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары. Заниматься тяжелой работой, даже по дому. Нельзя встречать Рождество с долгами и бывшими обидами; Нельзя уходить далеко от дома, потому что весь год блуждать будете; Также не стоит сажать за стол нечетное количество людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов. Интересно! Что символизируют 12 блюд на Сочельник

Кутья на Святой вечер / фото: grimoire.club Что нужно сделать в Сочельник Обязательно надеть светлую одежду, ведь черная одежда принесет в жизнь трудности.

Обязательно извиниться перед теми, кого вы обидели.

Чтобы впустить в дом благополучие, нужно зажечь свечи.

12 блюд на Сочельник 6 января 2020 года / Фото из открытых источников Важно: Когда колядуют, щедруют и посевают Приметы и поверья на Святой вечер В этом году будет богатый урожай, если на Сочельник небо усыпано звездами.

Если увидеть падающую звезду в этот вечер, и загадать желание – оно обязательно сбудется. Песня "Небо ясные звезды покрыли" – видео: