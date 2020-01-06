24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Что нельзя делать на Сочельник: главные запреты

463 Читати новину українською
Сочельник: что нельзя делать в этот день / pinterest.com

6 января 2020 – заключительный день Рождественского поста. Христиане собираются в семейном кругу за Святым ужином. Традиционно этот вечер считали очень значимым, ведь именно 6 января ночью на свет появился Иисус. Что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют – читайте в материале 24 канала.

Святой вечер или Богатая кутья – один из самых главных христианских праздников. Принято готовить 12 постных блюд – по количеству апостолов Христа. Вся семья садится за стол, как только на небе появится первая звезда.

К теме: 12 блюд на Рождество 2020: рецепты – что готовят на Сочельник

Что нельзя делать в Сочельник 2020

  1. Много разговаривать во время праздничного застолья.
  2. Выходить из-за стола во время трапезы.
  3. Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары.
  4. Заниматься тяжелой работой, даже по дому.
  5. Нельзя встречать Рождество с долгами и бывшими обидами;
  6. Нельзя уходить далеко от дома, потому что весь год блуждать будете;
  7. Также не стоит сажать за стол нечетное количество людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.

 Интересно! Что символизируют 12 блюд на Сочельник

Святий вечір Святвечір 2020
Кутья на Святой вечер / фото: grimoire.club

Что нужно сделать в Сочельник

  • Обязательно надеть светлую одежду, ведь черная одежда принесет в жизнь трудности.
  • Обязательно извиниться перед теми, кого вы обидели.
  • Чтобы впустить в дом благополучие, нужно зажечь свечи.

Святвечір Святий вечір 2020
12 блюд на Сочельник 6 января 2020 года / Фото из открытых источников

Важно: Когда колядуют, щедруют и посевают

Приметы и поверья на Святой вечер

  • В этом году будет богатый урожай, если на Сочельник небо усыпано звездами.
  • Если увидеть падающую звезду в этот вечер, и загадать желание – оно обязательно сбудется.

Песня "Небо ясные звезды покрыли" – видео:

Поздравление с Рождеством для родных и друзей
сегодня
39527
Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Рождество Традиции Рождественские традиции LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 января 10:21 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
Юлія Михайлова 2150
4 января 12:01 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 162137
3 января 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
Євгенія Мазур 285
3 января 18:00 Премьеры января: 6 впечатляющих фильмов, которые обязательно надо посмотреть
Марта Вересюк 2767
3 января 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1644
Новости
Больше новостей
Залиште відгук