Что нельзя делать на Сочельник: главные запреты
6 января 2020 – заключительный день Рождественского поста. Христиане собираются в семейном кругу за Святым ужином. Традиционно этот вечер считали очень значимым, ведь именно 6 января ночью на свет появился Иисус. Что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют – читайте в материале 24 канала.
Святой вечер или Богатая кутья – один из самых главных христианских праздников. Принято готовить 12 постных блюд – по количеству апостолов Христа. Вся семья садится за стол, как только на небе появится первая звезда.
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Что нельзя делать в Сочельник 2020
- Много разговаривать во время праздничного застолья.
- Выходить из-за стола во время трапезы.
- Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары.
- Заниматься тяжелой работой, даже по дому.
- Нельзя встречать Рождество с долгами и бывшими обидами;
- Нельзя уходить далеко от дома, потому что весь год блуждать будете;
- Также не стоит сажать за стол нечетное количество людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.
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Кутья на Святой вечер / фото: grimoire.club
Что нужно сделать в Сочельник
- Обязательно надеть светлую одежду, ведь черная одежда принесет в жизнь трудности.
- Обязательно извиниться перед теми, кого вы обидели.
- Чтобы впустить в дом благополучие, нужно зажечь свечи.
12 блюд на Сочельник 6 января 2020 года / Фото из открытых источников
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Приметы и поверья на Святой вечер
- В этом году будет богатый урожай, если на Сочельник небо усыпано звездами.
- Если увидеть падающую звезду в этот вечер, и загадать желание – оно обязательно сбудется.
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