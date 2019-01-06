Что нельзя делать в Сочельник: важные детали

6 января 2019 года в канун Рождества христиане собираются в семейном кругу за Святой вечерей. Этот день является очень значимым, ведь именно 6 января ночью появился на свет Иисус. Сочельник является заключительным днем Рождественского поста. Что нельзя делать в этот день – читайте дальше.

Сочельник или Богатая кутья – одно из самых торжественных христианских праздников. На Сочельник семья готовит 12 постных блюд – по количеству апостолов Христа. Как только на небосклоне появлялась первая звезда, вся семья должна садиться за богатый стол. Узнайте подробнее, какие запреты существуют 6 января – в нашем материале.

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Что нельзя делать в Сочельник:

1. Накануне Рождества и "первой рождественской звезды" нельзя ничего есть и садиться за стол, пока не соберется вся семья.

2. Во время ужина нельзя было много и громко разговаривать, выходить из-за стола и из дома, чтобы не впустить нечистую силу.

3. В канун Рождества нельзя работать даже по дому и встречать Рождество с долгами и обидами.

4. В Сочельник нельзя уходить далеко от дома, ведь тогда весь год блуждать будешь.

5. Нельзя ужинать в черной одежде, иначе весь год проведете в трудностях.

6. Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары.

7. Во время Святого ужина нельзя запивать блюда водой – только узваром.

8. Не ссорьтесь с близкими и друзьями, чтобы не враждовать весь год.

Что нельзя делать в Сочельник

Приметы и поверья на Сочельник:

– Если на Сочельник небо усеяно звездами, то в этом году следует ожидать богатого урожая.

– В предверии Рождества Христова принято зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.

– За праздничным столом должно присутствовать четное количество людей. Если оно нечетная, то хозяйки ставят одну лишнюю тарелку.

– В Сочельник надо выйти на улицу и посмотреть в небо. Если увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно сбудется.