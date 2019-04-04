Социофобия, шизофрения и ОКР: жуткие иллюстрации о психических заболеваниях и расстройствах

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Психические заболевания в иллюстрациях Шона Косса
Психические заболевания в иллюстрациях Шона Косса / shawncossart.com // Коллаж 24 канала

Иллюстратор Шон Косс создал серию рисунков о психических расстройствах. На эти работы невозможно не дать эмоциональный фидбэк, настолько они болезненные, глубокие, насыщенные и под напряжением.

Иллюстрации Косса – это предостережение. Если вас что-то беспокоит в плане своего ментального здоровья или ваших близких, вам необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Это не стыдно и нормально. Ненормально именно игнорировать проблемы. Это и отмечает художник.

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Вместе с циклом рисунков Косс создал и линию одежды с аналогичными изображениями. Например, футболку или свитшоты можно купить за 30-40 долларов.

Социофобия

Бессонница

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Большое депрессивное расстройство

Посттравматическое расстройство

Биполярное расстройство

Пограничное расстройство личности

Расстройства аутистического спектра

Параноидальная шизофрения

Обсессивно-компульсивное расстройство

Зависимое расстройство личности

Психические расстройства в иллюстрациях: смотрите фотогалерею​

Похожий проект также имеет фотограф Флора Маклин. Она представила серию изображений, как могли бы выглядеть психические расстройства в художественном фото. Для этого художница вместе медиакомпанией Refinery29 создала анонимный опрос, чтобы больше узнать о внутреннем состоянии людей, которые страдают от депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и испытывают стресс.

Проект призван переосмыслить проблемы ментального здоровья, в частности их визуализацию в интернете. Отмечается, что чаще нам презентуют белого мужчину, который закрывает лицо руками или опирается на них, или же держит пистолет у виска. На самом деле, убеждены в компании, чувства людей с внутренними проблемами не имеют отношения к подобному изображению. Фото проекта смотрите здесь.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Здоровье Новости Здоровье Психология Фотоновости
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