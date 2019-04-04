Социофобия, шизофрения и ОКР: жуткие иллюстрации о психических заболеваниях и расстройствах
Иллюстратор Шон Косс создал серию рисунков о психических расстройствах. На эти работы невозможно не дать эмоциональный фидбэк, настолько они болезненные, глубокие, насыщенные и под напряжением.
Иллюстрации Косса – это предостережение. Если вас что-то беспокоит в плане своего ментального здоровья или ваших близких, вам необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Это не стыдно и нормально. Ненормально именно игнорировать проблемы. Это и отмечает художник.
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Вместе с циклом рисунков Косс создал и линию одежды с аналогичными изображениями. Например, футболку или свитшоты можно купить за 30-40 долларов.
Социофобия
Бессонница
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Большое депрессивное расстройство
Посттравматическое расстройство
Биполярное расстройство
Пограничное расстройство личности
Расстройства аутистического спектра
Параноидальная шизофрения
Обсессивно-компульсивное расстройство
Зависимое расстройство личности
Психические расстройства в иллюстрациях: смотрите фотогалерею
Похожий проект также имеет фотограф Флора Маклин. Она представила серию изображений, как могли бы выглядеть психические расстройства в художественном фото. Для этого художница вместе медиакомпанией Refinery29 создала анонимный опрос, чтобы больше узнать о внутреннем состоянии людей, которые страдают от депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и испытывают стресс.
Проект призван переосмыслить проблемы ментального здоровья, в частности их визуализацию в интернете. Отмечается, что чаще нам презентуют белого мужчину, который закрывает лицо руками или опирается на них, или же держит пистолет у виска. На самом деле, убеждены в компании, чувства людей с внутренними проблемами не имеют отношения к подобному изображению. Фото проекта смотрите здесь.
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