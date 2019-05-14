Соцсети, изменение климата, убийство животных: яркие иллюстрации о проблемах человечества

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"Соцсетевая бессонница"
"Соцсетевая бессонница" / Instagram // stbartwork

Британский художник Сэм Бэйли не боится жестко критиковать общество, которое столкнулось с глобальными вызовами, однако предпочитает не осознавать их как серьезные проблемы.

Бейли нарисовал ряд провокативных иллюстраций о зависимости людей от соцсетей и телевидения, о глобальном потеплении, об убийстве животных, например, ради пары кожаных туфель или для развлечения, об отношении людей к средствам насилия – оружию – как к игре.

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Quench your ego.

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Desensitize" #original #artwork #by #me

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

Художник в своих работах критикует людей, которые пользуются телефоном за рулем и отказываются понимать, что это может быть причиной аварии; людей, которые не лечат депрессию, уверяя других "У меня все хорошо", а затем совершают суицид; людей, которые не уделяют должного внимания своему здоровью – например, правильному питанию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Prescription prevention'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Awareness’ - Phone use while driving leads to 1.6 million crashes every year.

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

Ощущение ужаса порождает тот факт, что все это попытка переварить реальность человека, которому не 60 лет, а 21. И через свои работы он как бы просит людей не закрывать глаза на проблемы, а решать их. Потому что молодое поколение надеется еще пожить в этом мире.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Premature addiction’

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Compare to despair’

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Social media assassin'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Limited stock'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Play'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Impressions'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'I am fine'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Global warming'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STOPTROPHYHUNTING

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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