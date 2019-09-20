Софи Лорен – 85: лучшие цитаты итальянки о красоте и любови

В пятницу, 20 сентября, легендарная актриса, лауреат пяти премий "Золотой глобус" Софи Лорен отмечает свой день рождения. Итальянка, о которой мечтало немало мужчин в 60-х годах, сегодня отмечает 85-летие.

Софи Лорен обладает многими известными премиями всех основных кинофестивалей: Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974). Итальянка является первым лауреатом премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962) и обладательницей почетного "Оскара" (1991).

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Актриса пользовалась огромной популярностью среди мужской аудитории. Однако в течение всей своей жизни Лорен оставалась верной своему мужу Карлу Понти. К слову, они познакомились, когда ей было 15 лет, а ему сорок и он был женат. Со временем влюбленные превратились в крепкую супружескую чету, которая вместе прожила 50 лет.

В честь 85-летия легендарной Софи Лорен редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку цитат актрисы.

Цитаты Софи Лорен о красоте и любви

"Трудно стать неотразимой, если ты ленива"

"Важнейший компонент вкусной домашней еды – это любовь: любовь к тем, для кого готовишь."

"Я могу сказать "нет" на двенадцати языках. Для женщины этого вполне достаточно."

Считается, что недостатки нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лучше подчеркивать, а не скрывать.



Софи Лорен / Getty Images

"Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красивая"

"Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь"

"Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит и его самого"

Если девушка невероятно красива в молодости, но невнимательна и ничего не доводит до конца – красота быстро уйдет. Если же она обладет скромными внешними данными, но обладает сильным характером – очарование с годами будет расти.



Софи Лорен / Getty Images