Софи Тернер и Джо Джонас планируют вторую свадьбу: празднование состоится в Париже

От церемонии-сюрприза, которую звезды устроили своим друзьям, прошло меньше месяца, а они уже планируют следующее празднование. Софи Тернер и Джо Джонас отгуляют вторую свадьбу в самом романтическом городе мира – Париже.

В начале мая сеть взорвали снимки со свадьбы Софи Тернер и Джо Джонаса, которые неоднократно в интервью уверяли, что точной даты церемонии бракосочетания пока нет. Однако, как отмечается в Us Weekly, на скромной вечеринке их празднование не завершится. Супруги планируют устроить официальную часть в столице Франции.

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Первая свадьба состоялась в Лас-Вегасе, они стали мужем и женой официально. Однако роскошную выездную церемонию и пышное празднование влюбленные намерены устроить в Париже. Все будет запланировано заранее, в отличие от первого сюрприза для друзей. Праздник состоится уже в начале лета, а в список приглашенных попали более сотни гостей.