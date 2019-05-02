Софи Тернер и Джо Джонас поженились: первые фото и видео со свадьбы
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и ее жених американский певец Джо Джонас связали себя узами брака.
Знаменитая 23-летняя актриса Софи Тернер, которая известна своей ролью в культовом сериале "Игра престолов", вышла замуж за Джо Джонаса, с которым встречалась больше трех лет.
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Первый видеоролик со свадьбы появился на странице иностранного СМИ EntertainmentWeekly в Instagram.
Как сообщает источник, звездная пара устроила свадебную церемонию после того, как посетила ежегодную премию награждения 2019 Billboard Music Awards. Джо Джонас выступал на сцене вместе со своими братьями, а затем они с Софи Тернер дали обещания верности и любви друг другу в часовне в Лос-Анджелесе. Известно, что во время их бракосочетания выступал артист, который копирует Элвиса Пресли.
Софи Тернер и Джо Джонас поженились / Instagram / @jonassource