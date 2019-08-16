Софи Тернер поздравила мужа с 30-летием, выйдя на сцену во время его концерта: видео

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Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас / Instagram / @sophiet

Звезда сериала "Игра престолов" решила удивить своего мужа в его день рождения и, кажется, ей это удалось. 23-летняя Софи Тернер поздравила своего мужа, музыканта, Джо Джонаса с 30-летием, вручив ему торт прямо на сцене во время его концерта.

Поскольку жизнь музыкантов всегда наполнена масштабными событиями и концертами в разных уголках мира, им трудно спланировать празднование дня рождения дома, рядом с родными. Поэтому Джо Джонас, американский певец, был вынужден встречать свое 30-летие на сцене со своими братьями и поклонниками в зале.

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Однако его жена Софи Тернер не оставила его без праздничного торта и своего присутствия в такой важный день. Во время концерта группы Jonas Brothers в Вашингтоне звезда "Игры престолов" вышла на сцену с тортом со свечами и призвала зал спеть для своего любимого традиционную песню Happy Birthday. 30-летний Джо Джонас поделился роликом на своей странице в Instagram, трогательно подписав его.

Я не мог и представить лучшего праздничного вечера! Огромное спасибо! Лучшее, что может быть в день рождения делать то, что я люблю вместе с моей любовью,
– прокомментировал видео Джо Джонас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J O E J O N A S (@joejonas)

 

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Теги: LifeStyle Игра престолов
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