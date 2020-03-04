Софи Тернер снялась для глянца и рассказала о первой встрече с мужем: Мы ненавидели их

Пока весь мир обсуждает беременность звезды телесериала "Игра престолов", Софи Тернер отказывается подтверждать слухи и делится эксклюзивными подробностями личной жизни. Британская актриса позировала для обложки журнала ELLE и рассекретила историю знакомства с мужем Джо Джонасом.

С середины февраля имя Софи Тернер не сходит с заголовков СМИ во всем мире, несмотря на то, что актриса давно не осуществляет публичных выходов на светских мероприятиях. И пока общественность с нетерпением ждет вероятного пополнения в звездной семье, она приоткрыла завесу тайны супружеской жизни.

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Софи Терненр снялась для апрельской обложки престижного глянца ELLE. Знаменитость примерила несколько умопомрачительных образов от французского дома моды Louis Vuitton, сотрудничая с его креативным директором Николя Гескьером. Она позировала как в легких воздушных платьях, так и в дерзком миди и строгих деловых костюмах.



Софи Тернер для глянца ELLE

Однако съемка для журнала дала резонансный повод для обсуждения не только в фэшн-индустрии, но и для прессы. В откровенном интервью актриса рассказала о том, как зарождались их отношения с мужем Джо Джонасом. Американский певец покорил поклонниц во всем мире, однако Софи Тернер не входила в число его фанаток. Она недолюбливала самородков группа Jonas Brothers, ведь, по ее мнению, именно они виноваты в распаде ее любимой группы Busted.

Тогда Jonas Brothers сделали кавер на эту песню (сингл Year 3000 – ред.) и их версия стала очень популярной. А Busted распались. Мы думали, что все это было по вине Jonas Brothers. Поэтому мы ненавидели их,

– объяснила актриса.

Их знакомство инициировал сам Джо Джонас, который написал Софи первым и пригласил на свидание. Однако молодая актриса не слишком радовалась такому судьбоносному стечению ситуации, ведь считала певца самовлюбленным. Однако на свидание с будущим мужем ее уговорили именно друзья.

Первая встреча пары прошла в одном из баров города Камден. Девушка боялась, что Джо Джонас придет с охраной или вообще окажется фейком, поэтому она заручилась поддержкой всех своих друзей мужского пола. Почувствовав себя в безопасности, она прекрасно провела время с исполнителем и, кажется, влюбилась.

Мы разговаривали часами. И мне не было скучно. Это не было надумано. Это были светские разговоры – это было так легко. И вскоре мы стали неразлучны. И я поехала с ним в тур,

– признается звезда.

Напомним, что Софи Тернер сочеталась браком с 30-летним Джо Джонасом в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а вторую церемонию молодожены провели через месяц во Франции.



Софи Тернер для глянца ELLE