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Софи Тернер выбрала удобную одежду для похода в ресторан: фото

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Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Getty Images

Английская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер вместе с мужем Джо Джонасом посетили ресторан в Лондоне.

23-летнюю знаменитость заметили фотографы, когда она вместе с мужем, держась за руки, выходили из ресторана. Пара не улыбалась на камеры. 

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Для похода на обед Софи выбрала черное худи с яркой надписью оранжевого цвета, черные лосины и бежевое пальто. Соединила свой наряд с черными кроссовками. Среди аксессуаров имела очки на голове, на руках браслет и колечки. Завершила образ естественным макияжем и распущенными волосами.

Джо был одет в джинсы, серый свитер с леопардовым принтом и серое пальто. Соединил эту одежду с черной обувью.

Софі Тернер
Софи Тернер и Джо Джонас в Лондоне / Фото: Getty Images

Предлагаем посмотреть подборку романтических фото Софи Тернер и Джо Джонаса.

Софі Тернер
Свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса / Instagram / @joejonas

Софі Тернер та Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас в Париже / Instagram / @joejonas
Софі Тернер та Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас / Instagram / @joejonas

Софі Тернер та Джо Джонас
Влюбленные Софи Тернер и Джо Джонас / Instagram / @sophiet

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
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