София Ротару отказалась от новогодних гастролей в России: причина и цена вопроса

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София Ротару отменила новогодние корпоративы в России
София Ротару отменила новогодние корпоративы в России / Instagram / @sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, которая несмотря на военную агрессию со стороны России продолжает свои гастроли в Москве и других городах, внезапно отказалась от новогодних корпоративов. Концертный директор Игорь Курилов рассказал, почему София Ротару изменила свой график.

На днях на сайте российского издания "СтарХит" стало известно, что выступление Софии Ротару в декабре стоит 100 тысяч евро, а на Новый год артистка планировала отыграть за вдвое большую сумму.

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Она из людей старой закалки. Сыну как-то сказала: "Буду петь, пока держусь на ногах!". В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий – в Казахстане, где она проведет главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого – гонорар в два раза выше,
– сообщил директор певицы Сергей Лавров.

Но после такого заявления в другом российском издании "Риа.ру" стало известно, что певица отменила свое выступление на "Песне года" 1 декабря в Москве, а также все свои выступления в России. Концертный директор Софии Ротару Игорь Курылив отметил, что причиной этому стало военное положение, которое было введено в некоторых регионах Украины 26 ноября.

"Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение", – заявил представитель артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А ведь скоро Новый год!

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

Кроме того, в издании "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян резко отреагировал на такое решение Софии Ротару. Он вспомнил историю с латышской исполнительницей Лаймой Вайкуле, которая однажды отказалась ехать выступать в аннексированный Россией Крым.

"Скатертью дорога Лайма, которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают свою публику. Уже реально надоело смотреть на то, как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать", – говорится в заявлении российского чиновника.

Напомним, что 1 декабря в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве состоялся самый масштабный в РФ концерт "Песня года". На события должны были выступить такие украинские артисты, как Ани Лорак, Елка, Светлана Лобода, Таисия Повалий и София Ротару. Также стоит напомнить, что в августе София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт. По неофициальной информации, у Софии Михайловны было подозрение на инсульт.

 

 

Теги: Украина – Россия Музыка Военное положение в Украине LifeStyle Российские гастролеры София Ротару
Источник: Lifestyle
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