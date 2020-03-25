София Ротару сообщила о горе в семье – умер отец певицы Sonya Kay

Народная певица Украины София Ротару сообщила в сети о смерти близкого человека. Из жизни ушел муж младшей сестры Лидии и отец певицы Sonya Kay Сергей Хлябич.

О потере родственника София Ротару сообщила в своем Инстаграме.

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"Ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", – написала Ротару.



Скриншот из Инстаграма Софии Ротару

Сергей Хлябич ушел из жизни во вторник, 24 марта. Он был достаточно известным черновицким бизнесменом, генеральным директором компании "Мавекс". Сам он из Полтавы, но большую часть жизни прожил в Черновцах.

Вместе с Лидией Ротару он прожил 40 лет супружеской жизни. В браке родилась дочь София, которая пошла по пути своей тети и построила певческую карьеру.



Певица Sonya Kay с родителями

В настоящее время каких-либо подробностей не сообщается, причина смерти неизвестна.