Певица Бейонсе подписала выгодный контракт с компанией Disney. Такое сотрудничество принесет поп-диве 100 миллионов долларов. По договору, Бейонсе примет участие в трех рейтинговых проектах, среди которых – супергеройский фильм "Черная пантера 2".

Об этом сообщает популярный таблоид The ​​Sun со ссылкой на инсайдеров. По их словам, Бейонсе – это лучшая реклама для любой ленты. И ее участие в проектах "Король Лев" стало замечательным доказательством этому. Поэтому представители Disney охотно подписали контракт с певицей, который принесет им не меньше прибыли, чем самой Бейонсе.

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Сейчас всех деталей договоренности не разглашают. Однако инсайдеры добавляют, что Бейонсе точно станет автором и исполнителем саундтрека к "Черной пантере 2", который выйдет на экраны в 2021 году. Два других проекта, в которых можно будет услышать или увидеть артистку, пока не называют. Предполагают, что звезда может вновь принять участие в озвучивании детской ленты.

Как Бейонсе появилась в фильме "Король Лев"

Сотрудничество с Disney артистка успешно начала с фильма "Король Лев" в 2019 году. В проекте, снятом по мотивам культового мультфильма, Бейонсе озвучила героиню Налу. Но на этом ее участие в ленте не завершилось: звезда записала музыкальный альбом, состоящий из 14 треков. Успешная пластинка покорила все радиочарты и сделала фильм еще более популярным.

Кроме этого, Бейонсе создала саундтрек Spirit и зрелищный клип к нему, в котором снялась и дочь артистки Блу Айви.

"Этот саундтрек – любовное письмо Африке. Мне хотелось убедиться, что при создании песни мы взяли все лучшее из музыкального наследия континента, это не просто использование определенных звуков. Мне хотелось, чтобы композиция получилась аутентичной", – рассказала Бейонсе в одном из интервью.

Смотрите клип к песне Бейонсе – Spirit: видео

Фильмография Бейонсе

На самом деле Бейонсе имеет опыт и в съемках фильмов. Звезда успела сняться в нескольких успешных картинах. В частности, в фильмографии Бейонсе есть фильмы: