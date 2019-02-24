Согласны ли вы с победой MARUV на Нацотборе на Евровидение-2019: Ваше мнение

В Украине состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2019, где судьи и зрители выбрали победителя. Им стала украинская певица MARUV, которая отметилась своими провокационными выступлениями в прямых эфирах и гастролями в России.

Финал отбора на Евровидение-2019 от Украины прошел 23 февраля, где за головную победу соревновались 6 конкурсантов: Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. По количеству баллов от судей и зрителей победу одержала MARUV – суммарно она получила 11 баллов. Финал отбора Евровидения-2019 начался в 19:00 и проходил в прямом эфире на украинских телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

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Несмотря на российские гастроли, которые она комментирует как "привнесение мира между странами", зрители и судьи шоу выбрали ее представителем от Украины на главном конкурсе в Израиле, который состоится уже в мае этого года. Журналисты LifeStyle 24 предлагают поделиться своими мыслями и проголосовать, согласны ли вы с победой MARUV на отборе на Евровидение-2019?