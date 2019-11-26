Согласны ли вы с результатами финала "Танцев со звездами 2019": опрос

В воскресенье, 24 ноября, в Украине состоялся последний выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". По результатам голосования экспертов и зрителей, победу одержали Ксения Мишина и Евгений Кот. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, согласны ли вы с таким завершением шоу.

С августа 2019 года украинские зрители с восторгом наблюдали, как 14 звезд выходили на паркет с новыми постановками. В финал "Танцев со звездами 2019" пришли всего три пары, которых с легкостью можно назвать самыми техничными. За главный кубок боролись Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот. Все участники заслуживали быть победителями, о чем неоднократно говорили звездные судьи.

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Однако в результате всех этапов финала золотистый кубок получили Ксения Мишина и Евгений Кот. Вы согласны с такими результатами голосования?